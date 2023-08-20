«Луна-25» рухнула: причины, что сказали в Госдуме, когда следующий запуск Задачей космической станции был поиск воды на спутнике Земли

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Роскосмос сообщил о крушении станции «Луна-25». Задачей космической миссии был поиск воды на спутнике Земли. Почему на аппарате произошла внештатная ситуация, в чем причины крушения, как на ЧП отреагировали в Госдуме и сколько стоил проект — в материале NEWS.ru.

Зачем «Луну-25» отправили в космос

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли.

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской академии наук Натана Эйсмонта, станция должна была достигнуть цели 21 августа. Он называл задачей миссии поиск воды на спутнике Земли. Еще во времена СССР ученые узнали о наличии водорода на Луне. Однако его соединения так и не были обнаружены. Благодаря новым исследованиям ученые намеревались получить данные об эволюции Солнечной системы.

Запуск должен был состояться еще в 2015 году, но неоднократно откладывался. «Луна-25» стала первой лунной миссией в истории современной России, в рамках которой станция должна была совершить мягкую посадку в районе южного полюса Луны, собрать лунный грунт и доставить его на Землю. В рамках проекта также планировался запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого позволит произвести дистанционные исследования и выбрать подходящие площадки для последующих спускаемых аппаратов.

Предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году. Первые изображения невидимой с Земли стороны Луны были получены в 1959-м. Их сделала станция «Луна-3».

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Что сказали в Роскосмосе о крушении станции

19 августа в Роскосмосе заявили, что при переходе станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту произошла внештатная ситуация, специалисты проводили анализ случившегося. Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщили, что аппарат мог получил повреждения или вовсе разбился.

20 августа в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что «Луна-25» прекратила подавать сигнал. По данным госкорпорации, связь с аппаратом была потеряна в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. В Роскосмосе отметили, что станция перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной.

В корпорации уточнили, что на 19 августа была запланирована подача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты станции, однако ситуация вышла из-под контроля. Попытки обнаружить аппарат не дали результата. Выяснением причин потери станции займется специально созданная межведомственная комиссия.

Что могло произойти с «Луной-25»

Академик РАН, конструктор ракетного двигателя РД-180 Борис Каторгин заявил в беседе с NEWS.ru, что может быть две причины крушения «Луны-25» — программный сбой и техническая неисправность.

«Могут быть два варианта нештатных ситуаций. Первый — ошибка в программе, в команде, которую дали на спуск. Ее дали не в тот момент, когда нужно. То есть произошел сбой в программе. Второй — техническая неисправность в тормозных двигателях, но в это я мало верю. Я больше склоняюсь к тому, что это ошибка в программе», — сказал Каторгин.

Эксперт считает, что проект «Луна-25» можно назвать неудачным. По словам конструктора, его чрезмерно расхвалили.

О проблемах с системой управления также сообщил NEWS.ru ученый, ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт. Он отметил, что проблемы с «Луной-25» были и до перехода на орбиту, однако, по его мнению, их посчитали несущественным отклонением и запуск совершили по плану.

«На месте тех, кто планировал, я бы подождал с запуском. Можно было переносить, правда, с теми последствиями, что была не та точка посадки. В крайнем случае вообще остаться на орбите спутника, но, видимо, решение было принято идти по плану. То, что вначале казалось несущественным отклонением, на самом деле перешло в аварию, никакая эта не нештатная ситуация», — сообщил Эйсмонт.

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Как крушение «Луны-25» прокомментировали в Госдуме

Депутат Госдумы Антон Горелкин, говоря о крушении «Луны-25», привел афоризм об ошибках. Он также порекомендовал Роскосмосу тщательно проанализировать ситуацию и учесть обстоятельства произошедшего при работе над следующим лунным проектом.

«По поводу «Луны-25» уместно будет вспомнить мудрый афоризм «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Кстати, у него есть продолжение: «Не бойтесь ошибаться — бойтесь повторять ошибки», — написал Горелкин в Telegram-канале.

Сколько мог стоить проект «Луна-25»

В октябре 2020 года начальник управления стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров заявил, что стоимость миссии «Луна-25» составит десятки миллиардов рублей.

«Скажем так, это десятки миллиардов рублей, потому что это ресурсоемкий проект, сложный с точки зрения технической реализуемости», — отметил он на пресс-конференции в Москве.

Когда планируется запуск новой станции на Луну

Эйсмонт заявил, что сейчас запуск проекта «Луна-26» запланирован на 2027 год. По его словам, это более безопасная миссия.

«Там нет посадки на орбите спутника. Будет аппарат, который займется претензионным картографированием Луны», — отметил ученый.

Он выразил надежду, что все связанные с крушением «Луны-25» ошибки будут учтены, причины найдены и подобное происшествие не повторится.

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