«Луна-25» погибла в космосе: фото автоматической межпланетной станции

Фото: Роскосмос

Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» прекратила свое существование спустя чуть более недели после старта миссии, которую в Роскосмосе называли беспрецедентной в истории современной России. В госкорпорации сообщили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной в результате нештатной ситуации.

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат благополучно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли, периодически корректируя траекторию.

Специалисты Роскосмоса провели ряд наблюдений при помощи установленного на станции оборудования. В частности, были опубликованы фотографии поверхности на обратной стороне Луны и расположенного на ней кратера Зееман, невидимого с Земли.

После посадки на Луне станция должна была собрать образцы грунта. Планировались длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе южного полюса Луны, а также лунной экзосферы. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт заявил, что одной из главных задач станции будет поиск воды на Луне. Это позволило бы ответить на ряд вопросов об истории эволюции планеты и всей Солнечной системы.

Осуществить задуманное не удалось. На 19 августа была запланирована подача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты, но связь со станцией была потеряна. Попытки найти аппарат результата не дали, и в Роскосмосе пришли к выводу, что «Луна-25» потерпела крушение.

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