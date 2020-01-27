https://static.news.ru/photo/57c27e22-4104-11ea-91cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: President of Russia/via Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на Парад Победы 9 мая в Москве. Он принял приглашение российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев журналистам.

Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина, — отметил Мезенцев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на праздничные мероприятия в Россию приглашены президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, приглашения разосланы главам Китая, Пакистана, Индии и в государства СНГ.

Президент России Владимир Путин поручил внимательно составлять списки людей, которые примут участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что нужно приглашать людей, которые «что-то сделали для страны», а также ветеранов.