Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет на Парад Победы 9 мая в Москве. Он принял приглашение российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ Дмитрий Мезенцев журналистам.
Мы знаем о том, что Александр Григорьевич Лукашенко принял приглашение президента России Владимира Владимировича Путина, — отметил Мезенцев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на праздничные мероприятия в Россию приглашены президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер КНДР Ким Чен Ын. Кроме того, приглашения разосланы главам Китая, Пакистана, Индии и в государства СНГ.
Президент России Владимир Путин поручил внимательно составлять списки людей, которые примут участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что нужно приглашать людей, которые «что-то сделали для страны», а также ветеранов.
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