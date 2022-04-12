Лукашенко прибыл с визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает агентство БелТА. Ожидается, что Лукашенко проведёт переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, посетит космодром «Восточный» и пообщается с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолёта главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации, — говорится в сообщении агентства.

По информации пресс-службы белорусского президента, во время своего визита Лукашенко проведёт переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Политики вместе посетят космодром «Восточный» в Амурской области. Предполагается, что в его строительстве примут участие и белорусские специалисты.

Также, по данным пресс-службы, главы дух государств тет-а-тет обсудят вопросы развития двусторонних отношений и совместные меры противодействия санкционному давлению Запада.

Ожидается, что Александр Лукашенко в ходе визита в Россию встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Минска с этим российским регионом.

Кроме того, Лукашенко может посетить остров Русский и ознакомиться с реализацией ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече обсудят ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения. Он также добавил, что подписания совместных документов не планируется.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 11 марта. Тогда переговоры продлились пять часов.