https://static.news.ru/photo/bf277e0c-e0cc-11e9-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава белорусской общины в Крыме Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии приехать на полуостров с ознакомительным визитом.

Чегринец полагает, что тесное взаимодействие с Белоруссией пойдёт Крыму на пользу и президентам стран было бы о чём побеседовать на берегу Чёрного моря.

Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик, — цитирует крымчанина РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, новое «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место для штаб-квартиры ООН предложила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По её мнению, для этих целей подойдёт Ялта.