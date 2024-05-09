Лучший танк Второй мировой: Т-34 против Pz. IV и «Шермана»

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9 мая в параде Победы на Красной площади традиционно примут участие танки Т-34, которые многие эксперты по бронетанковой технике называют лучшими танками Второй мировой войны. Вместе с тем есть немало тех, кто придерживается иного мнения. Кто же прав?

Модернизационный потенциал

Начать стоит с того, что Т-34 был средним танком, поэтому и сравнивать его надо с «одноклассниками», а не с тяжелым немецким «Тигром».

И если брать «одноклассников», то Т-34 можно сравнить только с двумя танками — американским М4 Sherman и немецким Pz. IV. Да и то с оговорками, потому что Т-34 образца 1941 года весил 26,5 тонны, а Т-34-85 образца 1944 года набрал дополнительные шесть тонн веса. Его оппоненты в ходе войны тоже постоянно улучшались, причем если у M4 Sherman модернизационный потенциал не был исчерпан даже в послевоенные годы, то у немецкого Pz. IV предел возможностей наступил в середине войны, когда танк получил дополнительное бронирование и пушку калибра 75 мм.

А ведь на Т-34 впоследствии установили пушку калибром 85 мм и экспериментировали со 100-мм орудием, на «Шерманы» в израильской армии ставили даже 105-мм пушку. Но Pz. IV свой модернизационный потенциал исчерпал. Кроме того, не мог он конкурировать с советским и американским танком по объемам выпуска, а это один из важнейших показателей для любого танка во время войны.

Если в 1944 году Т-34-85 был выпущен в количестве 10,6 тысячи штук, M4 Sherman в том же году произвели более 13 тысяч, то Pz. IV собрали только 3125 экземпляров. Немецкий танк, может, и не сильно уступал Т-34-85 и «Шерману» по характеристикам, оставаясь до конца войны серьезным противником, но этих танков никогда не хватало на фронте. Несмотря на то, что Германия захватила практически всю промышленность континентальной Европы, немецкая промышленность за все годы производства выпустила меньше Pz. IV (8500 штук), чем СССР сделал одних только тридцатьчетверок за 1944 год.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Танк Pz. IV

Деньги тоже важны

Нельзя не упомянуть и о такой важной составляющей любого танка, как цена. Т-34 и M4 Sherman выпускались десятками тысяч, что положительно сказывалось на их цене, как это всегда бывает в случае массового производства. Помимо этого, постоянно шла борьба за упрощение конструкции танков и снижение в производственном процессе доли трудозатратных операций. Американцам эту азбучную истину объяснять было не надо: до войны они массово производили автомобили и хорошо понимали все плюсы крупносерийного производства. А в СССР сама жизнь, вернее, та непростая ситуация, в которой оказалась страна после гитлеровского вторжения, заставила искать оптимальные решения.

В результате принятых мер за годы войны в конструкцию Т-34 были внесены десятки изменений, что позволило к началу 1944 года сократить трудоемкость производства тридцатьчетверок вдвое по сравнению с 1941 годом. Соответственно, сильно снизилась себестоимость танков. Если в 1941 году Т-34 обходился бюджету в 269 тысяч рублей, то в 1945-м себестоимость составляла всего 135 тысяч рублей, причем речь шла о модернизированном Т-34-85 с более толстой броней и пушкой калибра 85 мм.

Американский M4 Sherman по мере наращивания выпуска и изменений в конструкции также дешевел. А вот немцы пошли своим путем. К неудовольствию многих генералов вермахта, в производство были запущены дорогостоящие и сложные тяжелые «Тигры» и «Пантеры». Они, по мнению разработчиков, должны были за счет своих дальнобойных пушек выкашивать массы наступающих тридцатьчетверок. Правда, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И так получилось, что потеря одного «Тигра» была равноценна потере четырех Pz. IV.

Был ли «Тигр» лучше, чем Т-34? По своим характеристикам и возможностям — однозначно. Но почему-то многие немецкие военачальники были категорически против снижения выпуска Pz. IV, которые были хорошо освоены в производстве и стоили относительно недорого. К тому же по боевой эффективности четыре Pz. IV явно превосходили одного «Тигра».

Здесь надо отметить, что тяжелый Pz. VI Tiger весил 57 тонн, то есть более чем на 20 тонн был тяжелее тридцатьчетверки образца 1941 года. И этот танк из-за своей дороговизны и трудоемкости был, можно сказать, штучным танком, выпущенным в количестве 1354 штуки. «Тигр» был хорошо бронирован, имел мощную 88-мм пушку, способную поражать абсолютно все типы танков союзников на больших дистанциях. Но из-за своего небольшого тиража всегда был остродефицитным, и его хронически не хватало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Танк «Тигр»

Борьба за каждый танк

Под конец войны сложилась такая ситуация, когда немцам приходилось буквально трястись над каждым танком. В то время как союзники бросали в бой тысячи Т-34 и «Шерманов». И даже потери десятков из них ни на что не влияли. На смену подбитым танкам заводы бесперебойно поставляли новые, причем под конец войны дешевле было доставить на фронт танк с завода, чем эвакуировать подбитый в тыл, чинить его и потом опять доставлять на фронт.

А вот немцы старались отремонтировать каждый танк, из-за чего их дивизии были снабжены ремонтными бригадами, которые хоть и работали эффективно, но в условиях стремительного советского наступления в 1944–1945 годах часто не успевали выйти из окружения или гибли на марше. Из-за чего немецкие танковые части теряли квалифицированные кадры и средства эвакуации. И, соответственно, не могли ремонтировать свои танки, которые приходилось попросту бросать.

В этой связи можно вспомнить бои на Правобережной Украине в феврале 1944 года, когда в ходе наступления Красной армии в освобожденной деревне Лысянке были захвачены брошенные немцами 16 танков «Пантера» и два Pz. IV. Часть танков были повреждены, часть оказались без топлива... И таких эпизодов за войну было немало.

Но если для немцев такие потери были чувствительными, то для Красной армии или американцев подобные эпизоды были малозначимыми, потому что потери в танках восполнялись без труда.

Фото: Ольга Ландер/ РИА Новости Советские танки Т-34-85 с десантом одного из механизированных корпусов идут в бой за станцию Раздельная в районе Одессы

Наследники легенды

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы: советский танк Т-34 действительно был одним из лучших средних танков Второй мировой войны. Но если немецкий оппонент Pz. IV ему по многим показателям безоговорочно уступал, то американский танк М4 Sherman был достойным соперником. И СССР повезло, что эти танки сражались в составе союзных армий.

Поставить на первое место среди средних танков либо Т-34, либо «Шерман» не представляется возможным, потому что оба танка имели как свои плюсы, так и минусы. Начавшаяся в 1950 году корейская война, где эти танки встретились на поле боя, также не дала ответа на вопрос, кто же из них лучший.

Правда, стоит отметить вот какой плюс Т-34, какого не было у «Шермана». Последний дальнейшего развития не получил, на нем, по сути, его «род» и закончился. В то время как на базе Т-34 был в 1944 году разработан средний танк Т-44. В войне он не успел принять участие. Но если бы успел, то однозначно стал бы лучшим танком Второй мировой войны, вернее, ее финального отрезка. А так он стал всего лишь «переходной» моделью от Т-34 к Т-54, который считается лучшим средним танком пятидесятых годов. А еще можно вспомнить про Т-62, которые сражаются до сих пор. Немецкий Pz. IV и М4 Sherman такими славными потомками похвастать не могут.

Все это и позволяет считать Т-34 одним из лучших, если не лучшим средним танком Второй мировой.

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