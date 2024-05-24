«Лучшие танкисты находятся там»: РФ снова не проведет танковый биатлон «Известия»: МО России отказалось от проведения «Армейских игр» в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международные соревнования воинских подразделений «Армейские игры» в 2024 году проводиться не будут, сообщили «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Минобороны России официально не говорило о судьбе отборочных соревнований. При этом военный эксперт Василий Дандыкин считает правильным решение не проводить игры в текущих условиях.

Такое решение правильное. Оно было принято при прежнем министре обороны, а новый согласился с этим. Решили, что сейчас не время. Например, все лучшие танкисты находятся там, в том числе и победители танкового биатлона, — они героически воюют, — отметил он.

По словам доцента РЭУ имени Плеханова полковника Александра Перенджиева, «Армейские игры» отвлекают военнослужащих от выполнения боевых задач. Он уверен, что сейчас необходимо сосредоточиться не на соревнованиях, а непосредственно на самих учениях.

Мы должны быть готовы к отражению угроз по всему периметру наших границ. Поэтому принято решение, что сейчас не до игр. Мы, конечно, к ним вернемся, но уже по окончании специальной военной операции, — добавил Перенджиев.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков высказался о предстоящих учениях с практической отработкой подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в России. По его мнению, они были начаты, чтобы доказать смысл афоризма: «Большие батальоны всегда правы».