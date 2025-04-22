«Лучшее, что могло произойти»: офицер остался без ног и вернулся на СВО Боец ВС РФ Гитинов потерял обе ноги и вернулся на СВО в качестве инструктора

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Выпускник Рязанского училища ВДВ лейтенант Магомед Гитинов вернулся в зону военной операции после тяжелого ранения. Военнослужащий в ходе боев потерял обе ноги, но, получив протезы, решил стать инструктором. Его историей поделились в Минобороны РФ.

Гитинов получил ранение летом 2023 года. Он признался, что первые дни не мог смириться со случившимся, задаваясь вопросом, почему с ним это произошло.

Пережив несколько дней, я понял, что это лучшее, что могло со мной произойти в тот день, — подчеркнул он.

Потеряв ноги, боец перенес несколько операций, хотя медики сомневались, что ему удастся дожить до госпиталя. По его словам, после ранения полевой врач подошел к нему с телефоном и посоветовал «привести дома дела в порядок».

У военных врачей это означает приготовиться к смерти, — пояснил он.

Гитинов признался, что не решился позвонить близким, и в конечном счете его удалось доставить в ростовский госпиталь. Там медики оказали ему помощь. Пережив нескольких операций, он прошел реабилитацию, получил протезы и теперь продолжает службу в армии в должности инструктора штурмового отряда.

Ранее жительница Дагестана Нурсият Гаджибекова рассказала RT, что 11 членов ее семьи отправились в зону военной спецоперации. Она уточнила, что пятеро родственников служат в спецподразделениях и данные об их деятельности секретны.