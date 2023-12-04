«Лучше плохой мир»: в Совфеде рассказали о смертельной усталости украинцев Сенатор Ковитиди: Зеленский предал сограждан и продался западным лидерам

Фото: МО Украины

Украинцы начали испытывать смертельную усталость от затяжных боевых действий, заявила в разговоре с NEWS.ru член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский предал своих избирателей, которые поверили в его обещания закончить боевые действия в Донбассе. Сенатор отметила, что сейчас большинство граждан страны выступают за мир с Россией.

Находясь длительный период времени в зоне повышенной турбулентности, украинцы смертельно устали. В свое время народ Украины избрал своим президентом Зеленского только потому, что комик говорил на русском языке и обещал сразу же после своего избрания президентом Украины закончить кровопролитную войну в Донбассе. Тогда люди и представить себе не могли, какими бедами обернется их неосмотрительный выбор, — пояснила сенатор.

Ковитиди заявила, что Зеленский «продался зарубежным хозяевам» и привел Украину к катастрофе. По словам сенатора, он бросил своих сограждан «в мясорубку братоубийственной войны» и устроил геноцид украинского народа.

Зеленский умудрился распродать страну, вплоть до земли, чернозема, лесов, попутно превратив Украину в кладбище радиационных отходов со всего мира. Зеленский реально опасен, и это понятно практически всей Украине, — уверена она.

Весь мир понимает, что у Украины нет шансов победить Россию, поэтому в стране растет число людей, которые выступают за территориальные уступки Москве, подчеркнула Ковитиди. При этом она добавила, что аналогичные настроения наблюдаются и в странах Запада.

Не только на Украине, но и в Европе стремительно растет число адекватных людей, считающих, что лучше плохой мир, чем хорошая война с Россией. На фоне уже не десятков, а тысячей убитых украинцев территориальные уступки России в обмен на мир являются для Украины единственно правильным и здравым решением, — отметила сенатор.

Ранее сообщалось, что рейтинг главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного стал в два раза выше, чем у президента Украины Владимира Зеленского. Украинскому лидеру доверяют меньше трети (32%) населения, в то время как Залужному — 70%.