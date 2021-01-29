Буду рукоплескать стоя: Шейнин высказался о присоединении Донбасса

https://static.news.ru/photo/4438b988-6251-11eb-8050-fa163e074e61_660.jpg Артём Шейнин Фото: vk.com/artem.sheynin

Журналист Артём Шейнин готов поддержать возможное воссоединение России и Донбасса. В разговоре с NEWS.ru журналист заявил, что если это произойдёт, он будет «рукоплескать стоя», так как считает такое решение правильным.

Донбасс — это Россия и частью России был и остаётся. И чем быстрее это признают на другой стороне, тем лучше будет для всех, тем меньше погибнет людей с обеих сторон. Но поскольку вы задаёте вопрос про признание республик или включение Донбасса в состав РФ, я вам отвечу так — я буду среди тех, кто будет стоя этому рукоплескать, среди тех, кто этого очень ждёт и считает присоединение абсолютно правильным, — заявил Шейнин.

При этом собеседник отметил, что высказывает своё личное мнение и не знает, состоится ли подобное объединение в обозримом будущем или нет.

Но когда это произойдёт, и произойдёт ли, я комментировать не могу, так как не нахожусь среди тех, кто во всём объёме владеет ситуацией, — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Маргариты Симоньян, которая призвала включить территорию Донбасса в состав РФ. Так, Песков заявил, что вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ в повестке не стоит.

