Лучшая замена Крымскому мосту, обида Железняк из-за СВО: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

аАльтернатива Крымскому мосту глазами главы региона Сергея Аксенова, лишение роли актрисы Олеси Железняк из-за ее позиции по СВО, внедрение в сельское хозяйство новой культуры мискантус — эти и другие новости стали одними из главных на минувшей неделе. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Что за новую сельхозкультуру мискантус внедряют в России

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру мискантус.

Мискантус — род многолетних травянистых растений. В России на юге Приморского края произрастает вид Miscanthus sinensis, распространенный также в Китае, Корее и Японии.

Агрокультура устойчива к вредителям, зимостойка, может выращиваться в регионах со среднегодовой температурой три — пять градусов тепла.

В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса «сорановский», который ежегодно дает урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ.

Фото: Oliver Willikonsky/dpa/Global Look Press Мискантус, общий вид культивируемого растения

Ученые РАН уточнили, что на сегодняшний день уже запущено производство биоразлагаемой посуды, которую делает партнер института из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса. Также исследователи работают над технологией производства биоразлагемых упаковочных материалов и создания целлюлозного волокна для текстильной промышленности.

Исследователи института сообщили, что в России формируется сеть предприятий, занимающихся производством и переработкой мискантуса в целлюлозу. В Московской области уже работает опытный завод, также предприятия планируется открыть в Новосибирской и Калининградской областях.

Сообщается, что заводы смогут производить по десяти тысяч тонн продукции в год. Каждое предприятие будет работать по своему виду переработки целлюлозы из мискантуса.

Согласно расчетам Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать до четырех тонн целлюлозы, которая используется в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Благодаря этому можно уйти от технологии выработки целлюлозы из древесины, что технологически сложнее и дороже.

«Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта „сорановский“ большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки», — заявили в ИЦиГ СО РАН.

Почему Олесю Железняк лишили роли, как она относится к СВО

Российская актриса, звезда телесериала «Сваты» Олеся Железняк рассказала, что ей отказали в главной роли в одном из проектов из-за поддержки спецоперации на Украине. По ее словам, коллега-актер наотрез отказался работать с ней.

«Мне говорят: „Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах“. Я была очень удивлена: „Как?! Этого не может быть. Почему?“ Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: „Из-за твоей позиции“», — поделилась актриса.

Название проекта и имя коллеги она раскрывать не стала. Однако призналась, что какое-то время обижалась на актера, но потом отпустила ситуацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олеся Железняк

Что касается продолжения «Сватов», то ранее Железняк сообщила: поклонникам сериала не стоит ждать продолжения. По мнению артистки, снимать новый сезон не имеет смысла. Она отметила, что во время работы над последним, «многострадальным» сезоном уже начались проблемы. Артисты, исполнявшие роли членов семьи Будько — Ковалевых в сериале «Сваты», перестали общаться в прошлом году после начала спецоперации.

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая внучку Женю, разозлилась, что остальные участники съемок поддержали СВО. На вопрос, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из российских коллег, она отвечала, что не хочет с ними разговаривать.

В январе исполнительница роли Валентины Будько Татьяна Кравченко назвала Кошмал своим «личным врагом». Актриса совершенно не поняла, почему девушка обрушилась с критикой на российских коллег по площадке, с которыми у нее были дружеские отношения: например, Федор Добронравов отвез артистку в больницу, когда та заболела на съемках.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила Кравченко.

Какая есть альтернатива Крымскому мосту, где пройдет новый путь

Альтернативным маршрутом Крымскому мосту может стать новая железная дорога от Ростова-на-Дону, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, проект строительства предполагает, что железнодорожные пути пройдут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

«Принципиально идею поддерживаю. Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар за сутки не пропустит. Для нас бы это был определенный коридор возможностей», — уточнил Аксенов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Вид на Ростовский железнодорожный узел (Ростов-на-Дону)

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что строительство железной дороги между Ростовом-на-Дону и Крымом уже стартовало. Он отметил, что дорога будет способствовать экономическому развитию области. Балицкий добавил, что существующая дорога, идущая вдоль города Пологи в направлении Орехова через Камыш-Зарю на Волноваху, уже устарела, кроме того, она подвергается регулярным обстрелам ВСУ. Балицкий добавил, что новая железнодорожная ветка позволит решить задачи военных, а также вопросы транспортировки зерна, железной руды, угля.

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