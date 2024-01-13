Ложные цели и обман ПВО. Что за новую тактику ВС РФ применяют в зоне СВО?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

ВС РФ сегодня нанесли групповой удар высокоточным оружием, в том числе «Кинжалами», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявили в Минобороны России. Что в этом необычного, о чем пишут военкоры 13 января?

«Сегодня утром ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского, воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящими снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотные летательные аппараты, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены», — отметили в МО РФ.

Что за новую тактику сегодня использовали ВС РФ

«Новая тактика дает свои плоды. Теперь российские крылатые ракеты долго кружат над территорией Незалежной, вскрывая положение систем ПВО. После чего следующая волна ракет поражает установки. Это уже сказывается на эффективности украинской ПВО в целом. В ходе отражения сегодняшней ракетной атаки Киев смог сбить только 8 ракет из 37. Не сбили: 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, все 6 ракет „Кинжал“, 5 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крылатых ракет Х-22, 2 управляемые авиаракеты Х-31П, 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 из Брянской области. Украина сообщает, что еще более 20 ракет были подавлены средствами РЭБ и просто упали. Но это, скорее всего, были обманки-пустышки, которые и вскрывают ПВО», — рассказал военкор Александр Коц.

«Два майора» отметили, что хаос в мониторинговых каналах Украины в ходе сегодняшнего комбинированного удара и сообщения о летящих в разных направлениях ракетах может указывать на применение армией России ложных целей.

«Информацию вражеские каналы зачастую берут с программного обеспечения „Вираж-планшет“, в котором объединяются все воздушные цели со средств ПВО противника в единую систему мониторинга. В зависимости от скорости объекта и его траектории „иконка“ объекта может меняться несколько раз подряд: то ракета, то самолет, то БПЛА. ВС России научились запутывать противника, а значит, украинская ПВО будет чаще бить по ложным целям-приманкам, а наши средства поражения — эффективнее поражать цели», — подчеркнули авторы Telegram-канала.

«Рыбарь» также рассказал, что ночью российские войска осуществили необычный комбинированный массированный удар по целям на территории Украины.

«Взрывы прогремели в западных и центральных областях страны. ВС РФ использовали большой арсенал средств поражения, включая крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты „Кинжал“, беспилотники „Герань-2“, а также другие ракеты „воздух — поверхность“ Х-59 и Х-31П. Любопытно, что если обычно представители украинских формирований громогласно заявляют об успешном отражении налета, то тут они отчитались, что сбили несколько боеприпасов. Это косвенно указывает на то, что значительная часть ракет достигла своих целей», — написали авторы канала.

Что о новой тактике ВС РФ пишет The New York Times

«По словам украинских военных, обстрел начался около пяти утра и продолжался почти три часа. Крылатые и гиперзвуковые ракеты были направлены на разные города, включая Киев и Львов. По мнению военных, это соответствует тактике России в последнее время — волны различных типов вооружения запускаются почти одновременно из разных мест и нацелены на разные цели. В ВВС Украины заявили, что российские истребители запустили крылатые ракеты из района Каспийского моря и гиперзвуковые ракеты из Подмосковья», — отметили журналисты.

The New York Times обратил внимание, что сегодняшняя атака стала четвертым крупномасштабным обстрелом Украины примерно за две недели.

«В понедельник удалось перехватить лишь около трети ракет, выпущенных по территории Украины. Военные аналитики говорят, что Киеву не хватает ракет класса „земля — воздух“, необходимых для сбивания приближающихся российских ракет. Ранее украинские официальные лица заявляли, что Россия накопила более 800 высокоточных ракет в рамках подготовки к масштабным обстрелам, призванным ослабить оборону Украины. В трех предыдущих крупных воздушных атаках было использовано более 270 ракет, включая несколько гиперзвуковых „Кинжалов“. Этот объем истощил систему ПВО Украины, сделав ее более уязвимой для будущих обстрелов. Отсутствие надежной системы ПВО означает, что Украине придется делить ресурсы между линией фронта и городами, удаленными от боевых действий», — добавило издание.

Что о новой тактике ВС РФ говорят в Эстонии

Глава эстонской разведки Антс Кивисельг заявил, что Россия наносит удары по аэродромам Украины, потому что опасается поступления истребителей F-16 на вооружение ВСУ.

«В последние недели РФ активно применяет бомбардировщики дальнего действия и ракеты „Калибр“ для нанесения ударов по украинским военным, оборонным и инфраструктурным объектам. По всей стране пострадали объекты электроэнергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, военные аэродромы, склады оружия и боеприпасов, военно-учебные заведения и предприятия оборонной промышленности, занимающиеся производством и ремонтом вооружений», — отметил он.

Военный блогер Кирилл Федоров поблагодарил Кивисельга за эти данные.

«Ну вот, взял и слил информацию о том, какие цели выбирают ВС РФ для ПОРАЖЕНИЯ. Зачем ломаешь влажные истории украинцев о том, что „обстрелы ведутся не прицельно и исключительно по жилым кварталам“? Еще и подтвердил, что прилеты оказывается удачные», — написал он.

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