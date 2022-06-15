Лоза предрек Украине чеченское будущее

Фото: АГН «Москва»

Юрий Лоза

Российский музыкант Юрий Лоза рассказал о том, что может ждать Украину в случае, если Россия добьется своих целей в ходе спецоперации. По его мнению, русскоязычное население страны быстро переформатируется под новые реалии. Своими мыслями певец поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена). В качестве примера Лоза привел опыт Чеченской Республики.

Вчера мне попалась в интернете реклама туров по Чечне — с пешеходными маршрутами, горнолыжным курортом, прекрасными недорогими отелями и прогулками по городу Грозному, который выглядит как нарядная картинка. Причём руководство республики гарантирует полную безопасность и максимальную доброжелательность местных жителей. А ведь последние российские части выходили оттуда чуть более двадцати лет назад после двух кровопролитных войн, — вспомнил Лоза.

Он считает, что подобное будущее может ждать и Украину, несмотря на «массированную русофобскую пропаганду».

Вряд ли сбудутся прогнозы украинских недоброжелателей — переформатировать русскоязычное население Украины, исконно являющееся с нами одним народом, будет в разы быстрее, — заключил музыкант.

Ранее обозреватель National Interest Араш Тупчинеджад заявил, что Киеву необходимо подумать об уступках России. По его мнению, затягивание конфликта — это угроза для выживания страны, поскольку Украина уже потеряла более $600 млрд.