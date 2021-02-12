Лоза объяснил, почему темнокожие актёры всё чаще играют «белых» персонажей

Российский певец Юрий Лоза в комментарии для NEWS.ru объяснил, почему в последнее время всё чаще темнокожие актёры играют «белых» персонажей. Так, недавно сообщалось, что королеву Англии Анну Болейн, вторую супругу короля Англии Генриха VIII Тюдора, сыграет темнокожая актриса. По мнению артиста, к такому положению в кинематографе привела борьба за «излишнюю толерантность», под давлением которой «начинает рушиться здравый смысл».

Вся эта борьба за какую-то излишнюю толерантность ни к чему хорошему не приведёт. В обратную сторону этот вопрос тоже поставим? Если мы говорим о полной толерантности, то имеем право брать на роль чернокожих рабов белых людей с темнокожими надсмотрщиками? Или мы плюем на правду историческую и делаем всё, что захотим. Либо вы играете в эту толерантность по полной, либо вы говорите что здесь идёт «обратный расизм», — рассказывает Лоза.