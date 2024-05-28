Ловкое спасение российского бойца от дрона ВСУ попало на видео «Иди и смотри»: российский военный чудом увернулся от подлетающего дрона ВСУ

Фото: МО Украины

Боец Вооруженных сил РФ спасся от подлетающего к нему дрона ВСУ, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». На опубликованном видео можно заметить, как военный замечает в небе аппарат и пытается сбить его из автомата. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Судя по ролику, когда дрон уже приближался, солдат отпрыгнул в сторону и спасся. Затем он встал и, тяжело дыша, подобрал свое оружие. На кадры также попал и аппарат, от которого разносились дым и пыль. Где именно произошел инцидент, не уточняется.

Ранее участник СВО Сергей Белица, мобилизованный из ДНР, рассказал, что выжил после выстрела в голову в украинском плену. По его словам, во время пыток украинские солдаты также прострелили ему ногу.

До этого начальник Центра кардиохирургии Александр Лищук сообщил, что врачи Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского провели операцию по извлечению пули натовского калибра со смещенным центром тяжести из сердца раненого военнослужащего. Также пришлось удалять ткани бронежилеты, которые проникли в орган с пулей. Через три месяца после завершения операции боец вернулся в строй.