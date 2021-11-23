Лотерейная компания намерена вернуть через суд место в Google Play

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Обязать компанию Google вернуть своё мобильное приложение в магазин приложений Google Play намерен крупнейший распротранитель государтсвенных лотерей в РФ ОА «Технологическая компания «Центр», известный под брендом «Столото». В этой связи компания подала на американцев в суд, сообщает издание «Коммерсант».

В судебном акте сообщается , что иск заявлен «о неприменении условий догоора, признании незаконным односторонего отказа от исполнения договора и обязании обеспечить допуск мобильного приложения к распространению».

По данным газеты «Коммерсант», речь идёт о приложении «Столото», которое ранее Google удалили из магазина приложений в одностороннем порядке.

Иск от компании «Центр» поступил в суд ещё 29 октября. В качестве ответчиков в нем указываются американская компания Google LLC, ирландская Google Commerce Limited и российское ООО «Гугл». исковое заявление не получит хода до 6 декабря, поскольку истец не представил доказательств соблюдения претензиозного порядка урегулирования спора.

В РФ все лотереи являются государственными, их организаторами являются Минфин и Минспорт, они проводятся под надзором ФНС. «Столото» — крупнейший распространитель гослотерей в стране.

Ранее стало известно, что выигравшая в лотерею для вакцинированных северчанка заболела COVID-19.