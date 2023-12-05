«Лошадям не место в центре»: депутат призвал запретить конные прогулки Депутат ГД Гусев потребовал запретить платные прогулки на лошадях в городах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Конные прогулки по центру Москвы и других городов должны быть запрещены, заявил депутат Госдумы Дмитрий Гусев на своей странице во «Вконтакте», комментируя ЧП с гибелью лошади на столичной улице 30 ноября. Депутат направил запрос на имя начальника ГУ МВД Москвы Олега Баранова урегулировать деятельность предпринимателей, которые зарабатывают на выгуле лошадей в столице.

Улицы рассчитаны на пешеходов и автомобили. Электричество может подаваться по временным проводам, которые закрыты защитными коробами. По ним может проехать машина, пройти человек. Это безопасно. Но лошадь своим копытом с легкостью пробьет такую защиту, — написал Гусев у себя в соцсетях.

Депутат отметил, что животное может испугаться любого звука в городе, что опасно уже и для окружающих. Для заводчика использовать таких чувствительных к окружающей среде животных в центре Москвы — безответственно, уверен Гусев. Он также предложил учредить в стране должность уполномоченного по защите животных и раскритиковал зоозащитников.

Зоозащитники, ау, вы где? Спасать собачек и наезжать на Запашных — вы первые. А тут чего молчите? — возмутился депутат.

Ранее в Челябинской области в поселке Метлино табун лошадей провалился под лед на озере Кожакуль. Спасти удалось лишь двух из шести животных. Лошади быстро ослабли из-за холода, пока спасатели с помощью бензопил делали тропу к берегу.