Артем Кузьмин

Лондон отрицает, что российский Су-27 «почти сбил» британский самолет FT: в Лондоне отрицают, что в 2022 году российский Су-27 «почти сбил» британский самолет

11 апреля 2023 в 03:33

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press