Лондон отрицает, что российский Су-27 «почти сбил» британский самолет FT: в Лондоне отрицают, что в 2022 году российский Су-27 «почти сбил» британский самолет

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Global Look Press

Министерство обороны Великобритании опровергло информацию о прошлогоднем инциденте над Черным морем, когда российский истребитель якобы чуть не сбил британский самолет-разведчик, пишет Financial Times. В военном ведомстве подчеркнули, что в информации об инциденте есть неточности.

Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве, — заявили в Министерстве обороны Великобритании.

9 апреля The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Пентагона и разведки, утверждала, что российский истребитель едва не сбил британский самолет-разведчик вблизи Крыма 29 сентября 2022 года.

В октябре министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил Палате общин, что два российских истребителя Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем. Он назвал их полет опрометчивым и упомянул, что один из них приблизился к британскому самолету на 15 футов. Уоллес добавил, что один из Су-27 «выпустил ракету», но не утверждал, что инцидент был близок к поражению цели, указав на «техническую неисправность» во время пуска ракеты.