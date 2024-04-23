Лолита на ТВ, внук Пугачевой, проверка «Черного дельфина»: что будет дальше

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Лолита Милявская, Никита Пресняков

Певица Лолита Милявская впервые после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой вернулась на телевидение, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила проверить колонию «Черный дельфин» после жалоб заключенных, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков окончательно простился с Россией — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Реабилитация Лолиты: певица вернулась к работе после скандала

Лолита Милявская вернулась на телевидение после скандала с участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, сообщило издание MK.RU. Артистка станет ведущей шоу «ВИА Суперстар!» на НТВ. Возвращение 60-летней звезды на телеэкраны подтвердил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Да, именно так. Лолиту вернули на ТВ», — заявил он.

Критик отметил, что уверен в силе и таланте исполнительницы. По его словам, сломить Лолиту не смогут никакие трудности. Соседов также посоветовал не глумиться над бедами людей, особенно талантливых. Он считает, что артистка ни перед кем не провинилась.

Один из участников музыкального шоу, солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин с юмором прокомментировал возвращение певицы на ТВ.

«Уверяю вас, голой она на сцену не выходит», — сказал Рогожин журналистам.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

В преддверии возвращения к работе Лолита решила сменить стиль. Так, в своем Telegram певица похвасталась новой прической от стилиста Алексея Осипчука. Артистка опубликовала процесс укладки стрижки, а ее парикмахер отметил, что прическа выполнена в «мокром» стиле.

«Хорошо, когда мокрые только они, а не кое-что другое», — пошутила Лолита, намекая на подмоченную репутацию.

Также СМИ выяснили, что к майским праздникам Лолита будет готова выступать на корпоративах. При этом стоимость выступлений выросла с 4 до 5 млн рублей, а еще 500 тыс. рублей стоит технический райдер. В числе условий райдера певицы — «адекватные заказчики».

«Певица готова приехать хоть за город, но аппаратура, сцена и официальное приглашение как артисту — надо. А уже на месте, по словам организаторов, может сесть за стол, потаскать шашлык с шампуров, потравить анекдоты и поболтать по душам. От квартирников с гитарой просит воздержаться», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Кроме того, ожидается, что певица станет одной из ведущих на «Премии МУЗ-ТВ 2024» вместе с Клавой Кокой, Владимиром Маркони и Лерой Кудрявцевой. Масштабное мероприятие пройдет в Москве 14 июня.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что не так с «Черным дельфином»?

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ после письма о пытках заключенных в ИК-6 в Оренбургской области, также известной как «Черный дельфин». Она попросила ведомство провести проверку.

«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как „Черный дельфин“, о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку. Взяла ситуацию на особый контроль», — написала омбудсмен своем Telegram-канале.

До этого журналистка Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что направила Москальковой обращение заключенных ИК-6 в Оренбургской области. По ее словам, от регионального омбудсмена колонию курирует ее бывший сотрудник.

«Есть интересный момент в письме, цитирую: „Курирующим ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области от уполномоченного по правам человека в Оренбургской области Чадова А. М. является главный специалист отдела по организации приема и рассмотрению жалоб и обращений граждан Губарев Александр Александрович, который ранее состоял в должности начальника отдела безопасности ФКУ ИК-6 УФСИН России по Оренбургской области“», — написала Меркачева.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Колония «Черный дельфин»

Журналистка отметила, что такой сотрудник действительно указан на сайте УПЧ по области. По ее словам, на некоторых связанных с системой ФСИН порталах его называют заместителем начальника ИК № 6.

В пересланном Москальковой заявлении говорится, что заключенные колонии жалуются на избиения и пытки за провинности, в том числе «за невыработку нормы плана на производстве». В сообщении утверждается, что одной из форм пыток названо требование по нескольку часов находиться в позе «ласточка».

Меркачева также отметила, что в России есть семь колоний для пожизненно осужденных, но самые суровые условия отмечены в «Черном дельфине» под Оренбургом и в «Полярной сове» на Ямале. Она объяснила, что в этих ИК у заключенных практически нет досуга. Более того, им не разрешают иметь личные вещи. Журналистка призналась, что у нее «мурашки по коже» от воспоминаний об этих исправительных колониях.

Фото: Андрей Никеричев/«АГН» Москва Ева Меркачева

Звездный наследник Пугачевой закрыл путь в Россию?

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков окончательно обосновался в США и закрыл себе путь возвращения в Россию, пишет KP.RU. Как указывает издание, одним из таких факторов стало то, что Пресняков поддерживает артистов, которые выступают против России. Журналисты отмечают, что Пресняков пытается построить карьеру в США.

«Никита Пресняков перестал скрывать, что поддерживает артистов, выступающих против России. Старший сын [певицы] Кристины Орбакайте дружит с иноагентами и ничуть этого не скрывает. Многие решили, что Пресняков показал свою сущность, так как его мама и бабушка потеряли народную любовь, лишившись заработков на Родине», — говорится в публикации.

Пресняков вместе с женой Аленой Красновой сейчас живет в Соединенных Штатах, где у него нет основного дохода, а деньги пара получает за счет бизнеса супруги, который находится в России и приносит ежегодно по 10 млн рублей, пишет KP.RU.

Сам Никита Пресняков в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) объявил о начале первого гастрольного тура по США. Музыкант рассказал о предыдущем выступлении в Лос-Анджелесе, которое оказалось успешным. По словам Преснякова, следующий концерт пройдет в мае в Сан-Франциско в честь его 33-летия.

«У нас собрался новый коллектив, мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что зал будет битком! Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США!» — написал Пресняков.

Певец назвал новый коллектив Neonica Project и вместо тяжелой рок-музыки, которую он писал ранее, решил перепевать известные российские хиты 2000-х. Стоимость входных билетов колеблется от $70 до $150 (от 6,5 до 14 тысяч рублей). В частности артист исполняет хиты группы «Би-2» и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в ночных клубах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Пресняков

«Это будет очень круто. Не только концерт, но и тусовка: с 10 вечера до 2 часов ночи. Мы обалденную программу подготовили, залетайте, будет очень весело», — писал Пресняков в блоге.

Тем временем бывший депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Алла Пугачева не может быть настоящей матерью детей от юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем посте во «ВКонтакте» он объяснил, что Примадонна является «в лучшем случае бабушкой» Лизы и Гарри. Он намекнул, что знает о настоящей матери двойняшек, но предпочитает не доставать «семейные скелеты» из шкафа.

По его словам, во времена молодости Пугачевой еще не знали технологий заморозки яйцеклеток и никто из современных репродуктологов даже не допускает такую версию.

«Пугачева им [близнецам] совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках: когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал. Понятно же, кто настоящая мама детей. Впрочем, не будем доставать их семейные скелеты из шкафа — они сильно уродливые, какой ни возьми», — отметил он.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Михеева

Бывший депутат обратил внимание на новые песни, которые в апреле выпустила Пугачева. По мнению Худякова, композиции оказались плохими, как и все, что делает Примадонна.

«Это плохо. Но все, что она делает, плохо очень давно. Она вообще не могла ни петь, ни обновить репертуар долгие годы. Она не вынесла 15-е место на Евровидении, не вынесла критики в России, когда ее новые песни уже не воспринимались народом, не смогла вписаться в новое время», — сказал экс-депутат.

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