Удар по детским лагерям, первая кассетная ATACMS: как ВСУ атакуют РФ 23 мая

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

РСЗО M142 HIMARS

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. ВСУ выпустили шесть снарядов из РСЗО HIMARS по Лисичанску, погибли двое мирных жителей. В ДНР впервые зафиксировали прилет ракеты ATACMS с кассетной боевой частью. Ребенок пострадал при ударе БПЛА в Алешках Херсонской области. Украинский дрон упал на территории транспортного цеха Запорожской АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Пасечник сообщил об ударе ракетами HIMARS по Лисичанску

Накануне ВСУ обстреляли центр Лисичанска в Луганской Народной Республике, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его данным, по городу были выпущены шесть ракет из РСЗО HIMARS, два девятиэтажных здания получили повреждения.

«Циничный обстрел, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы», — написал Пасечник в Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке на город.

Киев впервые выпустил по ДНР ракету ATACMS с кассетной боевой частью

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 23 случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 14 обстрелов на Донецком направлении, восемь — на Горловском и один — на Волновахском. 59 боеприпасов были выпущены по региону. По данным СЦКК, ВСУ били по Макеевке из РСЗО M142 HIMARS с применением осколочных ракет ракет М-31.

Кроме того, ВСУ впервые выпустили по жилым кварталам ДНР ракету MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ее прилет зафиксировали в населенном пункте Моспино.

28 жилых домов и автомобиль получили повреждения в результате обстрелов и атак БПЛА. Пострадали девять мирных жителей.

«В поселке Моспино <...> была применена ракета MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц: мужчины 1954, 1968, 1977 и 1992 г. р., женщины 1968 и 1971 г. р.», — уточнил глава республики Денис Пушилин.

Губернатор сообщил об обстреле 13 населенных пунктов Курской области

За минувшие сутки ВСУ неоднократно атаковали Курскую область, написал в Telegram-канале врио главы региона Алексей Смирнов. По его информации, под огнеи оказались 13 сел и деревень, а также пункты пропуска «Теткино» и «Суджа.

«Никто из жителей не пострадал. После обстрела в селе Гордеевка была повреждена линия электропередачи, не было света там, а также в селе Троицком и в деревне Успеновке. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, — написал губернатор в Telegram.

Смирнов добавил, что никто не пострадал в результате сброса взрывных устройств на три села в Суджанском районе. Линии электропередачи получили повреждения, ведутся ремонтные работы.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об атаках на Курскую область и их последствиях.

ВСУ ударили по Белгородской области десятками ракет РСЗО «Вампир»

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», четыре противорадиолокационные ракеты HARM и два БПЛА самолетного типа ВСУ были уничтожены в течение дня. Еще три реактивных снаряда РСЗО «Ольха», 32 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и три беспилотника были сбиты над регионом в ночь на 23 мая.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, украинские БПЛА совершили налеты на населенные пункты Тишанка и Архангельское. Дрон-камикадзе влетел в автомобиль на АЗС у въезда в Грайворон. Машина и навес автозаправки сгорели, пострадал сотрудник предприятия.

Село Старый Хутор попало под артобстрел ВСУ. Два частных дома, здание медицинского пункта и линия электропередачи получили повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Утром 23 мая Гладков сообщил о работе средств ПВО в Белгородском районе и в областном центре. Было сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал.

«В Белгороде в результате прямых попаданий снарядов повреждения выявлены на территории двух детских лагерей: в одном повреждена хозпостройка, во втором — поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв. м», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Гладкова, утром 23 мая был сбит беспилотник ВСУ над селом Красный Восток Яковлевского городского округа. В результате падения дрона был разрушен второй этаж частного жилого дома. Погибла местная жительница — ее обнаружили под завалами.

Богомаз заявил об ударе дрона по сельхозтехнике под Брянском

Беспилотник-камикадзе ВСУ ударил по сельхозтехнике в селе Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Трактор, атакованный дроном, значительно поврежден», — написал губернатор в Telegram-канале.

Стало известно об атаке беспилотника на Запорожскую АЭС

Украинский дрон-камикадзе совершил налет на Запорожскую АЭС, сообщила пресс-служба станции. Прилет был зафиксирован на территории транспортного цеха. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным пресс-службы ЗАЭС, обошлось без пострадавших и критических разрушений. За последние два дня БПЛА совершили несколько атак на жилые и социальные объекты Энергодара, отметили представители атомной станции. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Балицкий заявил об ударе дымовыми снарядами по Каменке-Днепровской

Накануне Вооруженные силы Украины выпустили дымовые снаряды по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, удар был нанесен, чтобы скрыть перемещение дронов.

«Разрушения получили частные домовладения и тепличные хозяйства. Пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.

Минобороны России не комментировало сообщение Балицкого об обстреле города.

Сальдо сообщил о ранении ребенка при атаке БПЛА в Алешках

Пятилетний мальчик был ранен в результате удара дрона ВСУ в Алешках, сообщил накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Ребенок получил ожоги головы, кистей и коленных суставов.

«Мальчика доставили в Скадовскую больницу, где оказывают всю необходимую медпомощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Позже Сальдо добавил, что из-за обстрела получила повреждения областная электроподстанция. В результате 26,5 тысячи жителей Скадовского, Алешкинского, Каланчакского, Голопристанского и Чаплынского муниципальных округов временно остались без света.

Министерство обороны не комментировало сообщения об ударах по Херсонской области.

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