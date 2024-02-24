Лишать ли имущества Собчак, когда Россия победит Украину: интервью Бородая

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Александр Бородай

Депутат Государственной думы России Александр Бородай занимал должность председателя Совета министров ДНР в 2014-м, а с 2015-го стал главой Союза добровольцев Донбасса. Сейчас он часто ездит в зону проведения специальной военной операции на Украине и помогает бойцам. Хватает ли армии Киева оружия, чего боится Владимир Зеленский и какой будет итог СВО — в эксклюзивном интервью Бородая NEWS.ru.

«Залужный для Зеленского — это кость в горле»

— Вы постоянно находитесь в зоне спецоперации. Какая там сейчас обстановка?

— Рабочая. Противник пока сохранил достаточно сил, чтобы удерживать оборону. Не всегда прочную, так как мы наносим существенные удары. У личного состава ВСУ весьма подавленное состояние, существенный внутренний раздрай.

— Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц публично сетовал, что у ВСУ не хватает оружия. Он лукавит?

— Оружие у ВСУ пока есть. Это очень хорошо заметно в приближении к линии боевого соприкосновения, они стреляют активно. Штаты и Европа в свою очередь наращивают производительность своего военно-промышленного комплекса. Им нужны запасы оружия и боеприпасов и для других «перспективных», по их мнению, конфликтов в мире. Ведь и ситуация с Тайванем, мягко говоря, неразрешенная, и другие — на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где американцы также принимают участие.

Штаты являются бенефициарами всех конфликтов, в частности конфликта на территории так называемой Украины. И они достигли выполнения огромного количества своих экономических и политических задач. В частности, с экономической и политической точек зрения США задушили Европу.

Фото: МО Украины

— Как вы считаете, почему Зеленский заменил главкома ВСУ Валерия Залужного? И возможно ли провести в такой ситуации президентские выборы на Украине?

— Залужный для Зеленского — это кость в горле. Выборов не будет по одной причине. Зеленский боится, что проиграет. Тем более у него есть очень сильный противник в лице Залужного. Антирейтинг у президента колоссальный, у бывшего главкома — все наоборот. Его больше любят на Украине.

О патриотизме, Крыме и Донбассе

— В этом году ровно 10 лет с начала госпереворота на Украине. Какой момент разделил вашу жизнь на «до» и «после»?

— Понимая, что власть в Киеве захватили нацисты и что ничего хорошего Украину не ждет, мы с группой товарищей поехали в Крым в качестве добровольцев. Это был поход в неизвестность. Я понимал, что, возможно, придется стрелять и уходить потом из Крыма на лодке вплавь, если удастся вообще уйти. Это было в феврале 2014-го.

Какие мотивы? Я патриот, меня так воспитали родители. Если идет борьба за существование России, русского народа и государства, оставаться в стороне аморально.

— Почему Донбасс тогда не стал частью России?

— В Донбассе сверхбогатая бандитская элита совершенно не одобряла всех этих народных инициатив. Хозяином всего был миллиардер Ринат Ахметов. Он тогда поспособствовал организации ДНР.

— Но он не остался хозяином...

— Я не отдал ДНР и ЛНР в лапы Ахметову, я вывел республики из его рук. Конечно, не я один. Тогда мы не думали, что так надолго затянется [военный конфликт в Донбассе].

Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press Ринат Ахметов

«Собчак давно пора внести в список иноагентов»

— На днях Владимир Путин подписал закон о возможности конфискации имущества и лишении госнаград за преступления против безопасности страны. Кто первые кандидаты?

— Я бы лишал имущества и тех, кто не внесен пока в список иноагентов, но напрашивается. Пугачева с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), конечно, в первых рядах. И Ксению Собчак давно пора внести в список иноагентов и лишить имущества: было бы очень, на мой взгляд, полезным для РФ. У меня нет ответа на вопрос, почему она, позволяющая себе гораздо более демонстративные жесты, чем те, кто уже внесен в список, вечно уворачивается.

Но уже доволен тем, что в этот список попал Борис Акунин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Хотя я сам-то не кровожадный человек. Просто хочу, чтобы эти люди, которые ненавидят Россию, ее покинули бы во всех смыслах. И физически, и материально. Пусть живут там, где им нравится жить. Там, где, как они считают, свободный мир, прекрасные и светлые люди.

Пусть бы объединились [нынешние иноагенты], купили бы себе клочок земли хоть в Антарктиде, хоть в Африке. И организовали бы свою прекрасную Россию будущего. Посмотрим, что у них получится.

— Прощать ли Филиппа Киркорова и других участников «голой» вечеринки? Зрители, например, возмущены его быстрым возвращением на ТВ.

— Я считаю, что даже если люди покаялись, то это покаяние часто носит фальшивый характер. И все, что они хотят за собой сохранить, — это возможность выкачивать из Российской Федерации деньги. То есть хорошо зарабатывать. Пример предыдущих «уезжантов»-релокантов показал им, что ни в Штатах, ни в Европе, ни в Израиле российские артисты не нужны.

Самое лучшее, что им там обеспечено, это относительно безбедная старость. Если они с собой привезли много денег. Причем даже если есть пара-тройка миллиардов, то это не значит, что ты автоматически становишься членом западной элиты. Туда не пустят даже за деньги.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Бородай сказал о победе в СВО

— Что для вас будет окончательной победой в СВО?

— Ликвидация террористической организации под названием «Украина». Не ликвидация, как вы понимаете, народа, который оказался у нее в рабстве. Это борьба с нашим основным врагом.

Мы не боремся с народными обычаями, не собираемся отнять землю, как очень любят говорить вещатели с той стороны. Украина — это и земля моих предков, которые на протяжении многих поколений жили в Диканьковском районе Полтавской области. Почему я не могу приехать туда? Мне не нужна земля, я не собираюсь ее покупать. Но бывать-то там мне никто не может запретить.

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