В Лисичанске ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ

Фото: СБУ

Сотрудники российских спецслужб и МВД в ходе совместной операции ликвидировали в Лисичанске агента Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Он планировал теракты в ЛНР. Во время задержания агент СБУ бросил гранату в силовиков и стал выкрикивать националистические лозунги, после чего его ликвидировали.

В Лисичанске ликвидирован агент СБУ, планировавший теракты на территории ЛНР, — говорится в сообщении.

По данным силовиков, он планировал теракт в Доме правительства в Луганске в день принятия конституции республики.

Ранее в Подмосковье сотрудниками ФСБ был задержан агент СБУ. Он готовил теракты с использованием переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Задержанный является гражданином Украины 1972 года рождения. В Россию он въехал через Эстонию на автомобиле. В машине был оборудован тайник, где хранились два ПЗРК «Игла». Кроме них, у мужчины изъяли средства связи, подтверждающие его контакты с украинскими спецслужбами.

В октябре в Херсоне был задержан сотрудник МВД, передавший спецслужбам Украины координаты жилого дома, по которому впоследствии был нанесен ракетный удар. Им оказался глава отдела материально-технического обеспечения областного главка ведомства Владимир Великосельский. По его словам, в доме, координаты которого он передал Киеву, проживали полицейские.