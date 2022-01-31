Ликсутов рассказал, где именно снизят скорость в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что снижение скорости на улицах в центре столицы будет зависеть от трафика, передаёт РИА Новости. К примеру, в местах, где много пешеходов и низкое автомобильное движение, разрешённую скорость могут снизить до 30 километров в час. Он добавил, что 40% ДТП в Москве происходят именно из-за превышения скоростного режима.

Там, где движение более интенсивное, там можно установить и более высокую скорость. Например, Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, вылетные магистрали. Мы каждую улицу анализируем и принимаем точечное решение, — подчеркнул заммэра.

По его словам, цель этих мер — не увеличение количества штрафов, а снижение аварийности и количества погибших на дорогах. Сейчас столичные власти активно контактируют с правительством РФ по этому вопросу.

О предложении снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ч стало известно в конце прошлого года. Оно было направлено в федеральное правительство и МВД.

Ранее на нескольких улицах в центре Москвы, в частности, на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и прилегающих улицах снизили максимально разрешенную скорость до 50 километров в час, на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке — до 30 километров в час.