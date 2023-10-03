Лихие нулевые: мог ли Путин возглавить НАТО, а Россия вступить в Альянс 3 октября 2001 года Владимир Путин и Джордж Робертсон договорились расширить партнёрство. Как менялись отношения РФ и западного военного блока

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С началом СВО и обострением отношений между РФ и Западом американские политики стали вспоминать, что когда-то (речь обычно шла про 1990-е годы) НАТО предлагало России вступить в Альянс. Этот момент представляется как некая историческая развилка, после которой Россия якобы пошла не по тому пути.

Госсекретарь Энтони Блинкен говорил об этом в мае 2022 года. Чуть ранее, в апреле 2022 года, о таких предложениях вспоминал бывший президент США Билл Клинтон, когда касался своих встреч с российскими президентами Ельциным и Путиным. Однако обычно о возможных намеках России на вступление в Альянс вспоминают в тот момент, когда говорят об учреждении Совета Россия — НАТО. Действительно ли РФ могла вступить в НАТО — в материале NEWS.ru.

С чего началось сотрудничество РФ и НАТО

В 1990 году на фоне стремительных перемен, которые происходили в СССР, руководство НАТО решило переосмыслить своё положение в Европе. Президент Советского Союза Михаил Горбачев уже успел заявить об окончании холодной войны. Варшавский договор стремительно разваливался. На повестке дня оказались такие вопросы, как объединение Германии и вывод советских войск из Восточной Европы.

Формальные основания для сохранения НАТО после решения этих двух вопросов отсутствовали. Альянсу надо было срочно «переизобретать себя», имея в то же время ввиду новые реалии — развал СССР и образование независимой России.

Одним из направлений стала интеграция России в орбиту НАТО. В 1994 году Москва была одной из первых, кто подписал с Альянсом договор об участии в программе «Партнёрство во имя мира». Таким образом российские воинские контингенты могли участвовать в миротворческих операциях НАТО, в частности под эгидой ООН.

Фото: Чумичев Александр/ТАСС Пресс-конференция президента России Бориса Ельцина и президента США Билла Клинтона на российско-американском саммите

Дальнейшее расширение сотрудничества произошло после подписания Основополагающего акта Россия — НАТО в 1997 году. Этот документ в своё время показал общее направление стратегии сотрудничества между Москвой и Брюсселем.

Во-первых, образовывался Совместный постоянный совет (СПС), в котором взаимодействие между Россией и НАТО осуществлялось напрямую. В случае разногласий между сторонами вопрос передавался на уровень Совета НАТО, который принимал решение в одностороннем порядке.

Обе стороны соглашения были формально равноправны, однако отсутствие инструментов и процедур по выработке компромиссного решения делало Россию младшим партнёром. Москва была недовольна, но в силу своего положения в конце 1990-х как-то серьезно опротестовать такую формулу у неё не было никаких шансов.

Во-вторых, соглашение предусматривало развитие политического взаимодействия между членами и структурами Альянса и своими контрагентами на российской стороне. В-третьих, НАТО и Россия, каждая со своей стороны, обязались развивать и вкладываться в развитие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В 1990-х ЕС решил взять на себя ответственность за ситуацию в своем регионе. Строились планы, как Брюссель и ведущие страны континента вместе с Россией будут развивать превентивную дипломатию (предотвращающую конфликты), разводить конфликтующие стороны, совместно участвовать в миротворческих миссиях.

Правда, опыт миротворческих усилий Европы и России на пространствах бывших СССР и Югославии показал, что это были ничем не оправданные надежды. Развести противников в гражданских конфликтах в то время могла исключительно грубая военная сила. Часто это сопровождалось поражением одной из сторон (сербы в Хорватии, грузины в Абхазии, оппозиция в Таджикистане и тому подобные примеры).

В-четвертых, военное сотрудничество. В силу наступивших глобальных перемен оно в основном затрагивало борьбу с агрессивным национализмом, гражданскими конфликтами, пиратством, наркотрафиком, обмен разведданными, контроль за ядерными оружием и материалами, тактическую противоракетную оборону, а также разоружение и сокращение вооружённых сил в Европе.

Разрыв и возобновление отношений

Но тут наступил 1999 год. В Европе и США возмутились военно-полицейскими рейдами югославских сил в Косово. В Вашингтоне приняли решение наносить по стране авиаудары, пока она не выведет войска из этого региона. 24 марта 1999 года первые авиабомбы Альянса упали на Белград. С их падением покатилось под откос и едва обозначившееся сотрудничество между Россией и НАТО.

К началу 2000 года отношения между Москвой и странами Альянса оказались в самой низшей точке со времён холодной войны. Представителю НАТО в Москве откровенно намекнули что ему тут делать больше нечего. Поэтому генсек организации Джордж Робертсон сильно удивился, когда ему позвонили из Москвы и заявили, что Владимир Путин, на тот момент исполняющий обязанности президента России, хочет встретиться с ним.

Как позже вспоминал генсек НАТО, Путин сразу же заявил, что хотел бы уладить отношения между Альянсом и Россией.

«Я хочу, чтобы Россия была частью Европы. Это — наша судьба. Давайте подумаем, как нам лучше всего это сделать», — по словам Робертсона, сообщил ему российский лидер.

Потеплению также способствовало то, что Москва нашла подход к республиканцам. Представители «Единой России» даже присутствовали на съезде этой партии в июле 2000 года. А между тогдашним госсекретарем США Кондолизой Райс и секретарем Совбеза России Сергеем Ивановым, по свидетельствам очевидцев, сложилась самая настоящая дружба.

Однако до дружбы между правительствами двух стран было далеко. Директор ФБР выслал из страны 50 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. В ответ в Москве заявили, что примут симметричные меры. Для решения проблемы в Россию срочно откомандировали Колина Пауэлла, которого на посту госсекретаря в будущем сменит Кондолиза Райс. Тот сумел договориться с Москвой и уладить дело миром. В результате дипломатических маневров было решено, что два президента встретятся в Словении 16 июня 2001 года.

Именно там после разговоров с Путиным Буш-младший сказал свою знаменитую фразу, что он заглянул российскому президенту в глаза и ему удалось почувствовать его душу. Журналистский цех был поражён. Ещё больше были поражены американские дипломаты.

«Знаете, вы могли увидеть там все что угодно, но когда я смотрю ему в глаза, я по-прежнему вижу КГБ», — говорил Бушу Колин Пауэлл.

Фраза про душу Путина будет преследовать Буша-младшего до конца его правления. Но отношения между Москвой и Вашингтоном были восстановлены.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш (слева направо)

Лучший член Альянса вне Альянса

Осень 2001 года вновь резко поменяет отношения между Россией и НАТО. 11 сентября два самолета, управляемые террористами, влетят в здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. США будут в шоке. Но первым, кто позвонил в Вашингтон с выражением соболезнований и поддержки, был Путин. Республиканская администрация это оценила.

А что касается помощи, то в Вашингтоне заявили буквально следующее: планируемое нападение на Афганистан удобнее всего провести с территорий республик бывшей советской Средней Азии. От Москвы нужно было содействие, чтобы склонить тамошние режимы к сотрудничеству.

Как позже вспоминал заместитель госсекретаря Джон Болтон, он не ожидал того, что руководство того же Узбекистана будет готово сделать всё что угодно, лишь бы угодить американцам. В Вашингтоне думали, что речь пойдёт о выплате космических сумм, но оказалось, что в регионе все готовы с удовольствием предоставить имеющуюся армейскую инфраструктуру за небольшие деньги.

Одновременно с этим речь шла о северном пути снабжения военной группировки в Афганистане. Россия согласилась предоставить железнодорожные коридоры до Средней Азии, откуда грузы уже будут поступать к американцам по воздуху. Таким путем только в 2010 году в Афганистан будет доставлено до 30% грузов для группировки НАТО.

На фоне усиливающегося военного и политического взаимодействия между Москвой и Вашингтоном 3 октября 2001 года во время очередной встречи Путиным и Робертсона российский президент предложил углубить отношения между двумя сторонами. В США не возражали.

В мае 2002 года Россия подписала Римскую декларацию, в рамках которой образовывался Совет Россия — НАТО. Особым прорывом это не стало. Цели взаимодействия между Россией и Альянсом полностью совпадали с заключённым ранее соглашением 1997 года. Однако в отличие от тех времён благодаря уже принятым решениям о сотрудничестве, хорошим в тот момент отношениям между лидерами США и России, практической помощи американской коалиции в Афганистане этот Совет и его институты реально начали действовать.

Россия активно делилась развединформацией с США. Москва участвовала в совместных с НАТО военных учениях. Были приняты решения о стандартизации систем российского и натовского вооружений. По ряду военных направлений начались совместные разработки, а российских офицеров стали направлять на обучение в академии и военные институты стран НАТО.

Фото: ИТАР-ТАСС С участием России и США на территории Дании проходят многонациональные военные учения «Кооперейтив джагуар 98»

Когда пути России и НАТО разошлись

Всё это, а также дружественные жесты со стороны РФ — ликвидация морских баз России во вьетнамском городе Камрани и на Кубе — дополнительно посодействовали тому, что Москва де-факто стала чуть ли не самым ценным «членом НАТО» вне НАТО. Однако такие отношения долго не продлились. Разворот обозначился в 2004 году после первого украинского Майдана, который был безоговорочно поддержан многими членами Альянса, а Россией, напротив, встречен в штыки.

Еще за полгода до «оранжевой революции» 2004 года на Украине, российская внешняя политика пережила тяжелый удар. Семь стран Европы — вся Прибалтика, Румыния, Болгария, Словакия и Словения — были приняты в НАТО. Помешать последующим планам расширения Альянса Москва не смогла, хотя и пыталась. Но это, в свою очередь, позволило связать российские неуспехи на Украине с попытками НАТО расшириться настолько, чтобы поставить Россию в уязвимое положение.

В апреле 2005 года президент Украины Ющенко вернул в военную доктрину страны «полноправное членство в НАТО и Европейском союзе». На саммите Альянса 2006 года восточноевропейские страны заявили, что поддержат вступление Киева в Альянс. В Москве такое развитие ситуации вызывало плохо скрываемое раздражение. Что и выплеснулось в 2007 году во время «Мюнхенской речи» Путина.

Президент России раскритиковал однополярный мир. Путин заявил о привилегии Москвы проводить независимую политику, обвинил НАТО в провоцировании кризисов в Европе и выразил своё несогласие с развертыванием противоракетной обороны неподалёку от российских границ. Речь посчитали скандальной, а «ястребы» НАТО поблагодарили российского президента за аргументы в пользу расширения Альянса. Бухарестский саммит НАТО в апреле, на котором обсуждался прием новых членов, и российско-грузинская война в августе 2008 года де-факто обнулили сотрудничество между Россией и НАТО. В политических кругах Альянса всё чаще стали говорить не просто о сдерживании, а о противостоянии с Россией.

Даже если Владимир Путин хотел видеть Россию в НАТО, рассмотрение заявки на вступление заняло бы годы. К середине нулевых достижение обязательного по уставу консенсуса между членами Альянса, одобряющих вступление РФ, выглядело уже совершенно невозможным.

Если Москва когда-нибудь и имела потенциальную возможность вступить в Альянс, так только в 1990-х годах. Но она тогда никак не подходила ни под какие требования Альянса — у страны не было денег на уплату обязательных взносов и средств на перевооружение и переформатирование армии под стандарты НАТО. А в 2000-х уже было поздно об этом говорить.

И косвенным подтверждением этому является заявление известного специалиста по международным делам Фёдора Лукьянова о том, что в 2011 году вице-президент Джозеф Байден якобы приезжал в Москву предлагать премьер-министру Владимиру Путину пост генсека НАТО в обмен на отказ выдвигаться на новый президентский срок. По утверждению Лукьянова, на тот момент велись секретные переговоры о вступлении России в Альянс, но требования оказались для Путина неприемлемыми.

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