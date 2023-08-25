Полярный рейс с одаренными школьниками «Ледокол знаний» вернулся после экспедиции на Северный полюс. 4-ю арктическую научно-просветительскую экспедицию встретил в порту Мурманска глава «Росатома» Алексей Лихачев — госкорпорация выступает организатором проекта.

В плавании участвовало 87 одаренных школьников. За 10 дней участники успели познакомиться с мирными атомными технологиями, отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути.

В ходе экспедиции было поставлено два рекорда: шахматный матч на Северном полюсе с участием Сергея Карякина — шахматиста наибольшего рейтинга ФИДЕ, а также самая массовая лекция на льдине — ее прочитал заслуженный полярник Виктор Боярский.

Кадры церемонии прибытия «Ледокола знаний — 2023» в Мурманск — в фотогалерее NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (в центре) и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) во время церемонии завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (в центре) и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) во время церемонии завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Награда для финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»;

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Награда для финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»;

Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»