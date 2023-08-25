Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Полярный рейс с одаренными школьниками «Ледокол знаний» вернулся после экспедиции на Северный полюс. 4-ю арктическую научно-просветительскую экспедицию встретил в порту Мурманска глава «Росатома» Алексей Лихачев — госкорпорация выступает организатором проекта.
В плавании участвовало 87 одаренных школьников. За 10 дней участники успели познакомиться с мирными атомными технологиями, отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути.
В ходе экспедиции было поставлено два рекорда: шахматный матч на Северном полюсе с участием Сергея Карякина — шахматиста наибольшего рейтинга ФИДЕ, а также самая массовая лекция на льдине — ее прочитал заслуженный полярник Виктор Боярский.
Кадры церемонии прибытия «Ледокола знаний — 2023» в Мурманск — в фотогалерее NEWS.ru
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (в центре) и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) во время церемонии завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов (в центре) и глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев (справа) во время церемонии завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время общения с участниками юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Церемония завершения экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награда для финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»;
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Награда для финалистов проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project»;
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Капитан судна «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участники юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»