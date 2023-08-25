Лихачев встретил школьников с Северного полюса: фото «Ледокола знаний»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Встреча участников юношеской экспедиции «Ледокол Знаний 2023»

Полярный рейс с одаренными школьниками «Ледокол знаний» вернулся после экспедиции на Северный полюс. 4-ю арктическую научно-просветительскую экспедицию встретил в порту Мурманска глава «Росатома» Алексей Лихачев — госкорпорация выступает организатором проекта.

В плавании участвовало 87 одаренных школьников. За 10 дней участники успели познакомиться с мирными атомными технологиями, отметить 150-летие открытия Земли Франца-Иосифа и 90-летие Северного морского пути.

В ходе экспедиции было поставлено два рекорда: шахматный матч на Северном полюсе с участием Сергея Карякина — шахматиста наибольшего рейтинга ФИДЕ, а также самая массовая лекция на льдине — ее прочитал заслуженный полярник Виктор Боярский.

Кадры церемонии прибытия «Ледокола знаний — 2023» в Мурманск — в фотогалерее NEWS.ru