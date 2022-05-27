Life: раскрыта сумма, которую платит Киев за поджоги военкоматов в России

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Спецслужбы Украины платят порядка 30 тысяч рублей тем, кто устраивает экстремистские акции по поджогу российских военкоматов, пишет Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что злоумышленник должен зафиксировать свои действия на камеру, чтобы получить деньги. Отмечается, что чаще всего подобными провокаторами становятся наркоманы, маргиналы и подростки.

После успешно проведённой акции украинский куратор переводит исполнителю деньги через криптокошелёк, — сказано в материале издания.

В публикации также сказано, что людям предлагают и более «безопасный» заработок в виде комментариев в социальных сетях. За подобную деятельность украинские кураторы предлагают пять тысяч рублей.

Военное руководство Украины рассматривает вариант ликвидации президента страны Владимира Зеленского из-за его планов по наказанию виновных в провалах украинской армии, написало ранее агентство URA.RU со ссылкой на популярные Telegram-каналы. В публикации сказано, что глава государства планирует возбудить против военных уголовные дела. Отмечается, что украинские генералы могут устранить Зеленского, а затем обвинить в этом российские спецслужбы. Он добавил, что мнение украинских военных совпадает с мнением бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Киева.