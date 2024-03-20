Лиепа о Волочковой, «дедуля» Петросян, дебош Кологривого: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/РИА Новости

Андрис Лиепа, Евгений Петросян, Никита Кологривый

Народный артист России Андрис Лиепа назвал Анастасию Волочкову замечательной балериной, телеведущий и блогер Отар Кушанашвили назвал юмориста Евгения Петросяна «дедулей», который в силу своего преклонного возраста уже давно забыл, как происходит зачатие, и, вероятно, очень удивился новости о беременности своей 35-летней супруги, актер Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска и был задержан полицией — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что Лиепа сказал о Волочковой

В ходе творческой встречи в Президентской академии народный артист России Андрис Лиепа назвал Анастасию Волочкову замечательной балериной. Как вспомнил танцор, ему довелось поработать с ней много лет назад, передает корреспондент NEWS.ru.

«Когда я пришел в Мариинский театр, она только поступила. И Олег Михайлович Виноградов (бывший главный балетмейстер Мариинского театра. — NEWS.ru) попросил меня порепетировать с ней. Она танцевала „Жар-птицу“, с ней мы ездили в Нью-Йорк. Потом танцевала „Шахерезаду“. Несколько раз мы танцевали с ней „Лебединое озеро“. Ну, знаете, а что выросло, то выросло», — поделился мнением танцор.

Также Лиепа назвал коллегу Николая Цискаридзе замечательным танцором. По его словам, они давно знакомы и дружат. Лиепа высказал мнение, что Цискаридзе «иногда жалит».

«Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит. Мы с ним дружим и работаем вместе. С огромным уважением относимся друг к другу», — подчеркнул Лиепа.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрис Лиепа

Андрис также восхитился партиями Цискаридзе в спектаклях из репертуара «Русских сезонов» и напомнил, что сейчас Николай уже является художественным руководителем Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

В ходе творческой встречи народный артист также вспомнил, что его отец Марис Лиепа был лучшим из тех, кто танцевал в «Спартаке». Помимо этого, по словам Андриса, он показал им с сестрой закулисье балета. Лиепа отметил, что они видели «всю подноготную» этого вида искусства.

Лиепа родился в Москве 6 января 1962 года. Через 11 месяцев на свет появилась его сестра Илзе. Мать известных танцоров балета — актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Маргарита Жигунова.

7 марта Илзе Лиепу, которая долгое время выступала на сцене Большого театра, лишили литовского гражданства из-за ее слов в поддержку России. Соответствующее решение принял президент Литвы Гитанас Науседа, о чем заявил его пресс-атташе Ридас Ясуленис.

«Президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства и лишил Лиепу литовского гражданства за поддержку государства, представляющего угрозу безопасности Литвы и ее союзников», — сообщил Ясуленис.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Илзе Лиепа

Как Кушанашвили высмеял ставшего отцом Петросяна

Телеведущий и блогер Отар Кушанашвили в эфире своего YouTube-шоу «КАКОВО?!» предположил, что юморист Евгений Петросян, вероятно, очень удивился новости о беременности своей 35-летней супруги Татьяны Брухуновой. По его словам, 78-летний артист в силу своего преклонного возраста уже давно забыл, как происходит зачатие.

«Ей 35, а ему... Сам Петросян удивился, что у него родился ребенок. Он уже не знает, как эта функция осуществляется, как все делается, — уже лет 40, а тут Татьяна рожает. Говорит: „Вот я рожаю ребенка“. Как? Танечка отвечает: „Вот как...“ Дедуль, ты что, совсем?» — прокомментировал ситуацию телеведущий.

Кушанашвили также высмеял супругу Петросяна, которая утверждает, что не живет напоказ. Телеведущий обратил внимание, что Брухунова регулярно выкладывает в соцсети снимки и детально рассказывает о своей жизни и времяпрепровождении.

«Она каждый день идет куда-то в нелепых платках, чепчиках: вот я в булочной, вот у косметолога, вот выношу мусор, а вот мусор выносит меня. Еще говорит, что не живет напоказ. А Киану Ривз живет? Про него я знаю, как он в кино снимался, больше он ничего о себе не публикует. Но вы же сделали из своей жизни шапито!» — заявил Кушанашвили.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Отар Кушанашвили

Брухунова 13 марта опубликовала в соцсетях семейную фотографию, на которой держит на руках новорожденную девочку. Рядом с родителями на снимке присутствует также их первый ребенок — сын Ваган. Он родился в 2019 году.

Судя по фото, малышке всего несколько месяцев. Имя наследницы супруги пока не раскрыли. Подписчики поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью.

Позже близкие пары рассказали KP.RU, что девочку назвали Матильдой, предположив, что супруги назвали ребенка в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской.

Музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова супруги юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. Дворцов заявил, что полтора месяца назад встретил ее на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.

«То, что она говорит, что рожала сама, — это, конечно, абсурд. Потому что как минимум она должна была появиться с животом на каких-то мероприятиях, хоть какие-то округлости живота должны были присутствовать. У нее этого не наблюдалось», — подчеркнул продюсер.

Он выразил уверенность, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери, это популярный способ обзавестись потомством. Дворцов также указал, что 78-летний Петросян «давно уже не мальчик» и завести ребенка естественным путем для артиста было бы тяжело. В то же время концертный директор высоко оценил желание комика вновь стать отцом.

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press Евгений Петросян

По словам терапевта Кристины Заплавновой, мужчина способен стать отцом даже в возрасте 78 лет. Она объяснила, что в случае если он будет вести здоровый образ жизни, то по-прежнему может испытывать влечение к женщине.

«Мужчина даже в возрасте 78 лет способен стать отцом, способен на полноценный половой акт, способен испытывать влечение к женщине. Особенно если ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и состоянием здоровья», — прокомментировала специалист NEWS.ru.

При этом Заплавнова допустила, что Петросян и его жена могли прибегнуть к процедуре искусственного оплодотворения с использованием его замороженного биоматериала.

Что Кологривый натворил в Новосибирске?

В среду, 20 марта, издание «Абзац» сообщило, что актер Никита Кологривый, ставший звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», устроил дебош в ресторане Новосибирска в ночь с 18 на 19 марта, подравшись с работниками. По его информации, артист укусил за ногу официантку. Как рассказали изданию работники заведения, Кологривый был сильно пьян.

«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала. Также пострадали два парня, которых он, собственно, бил», — рассказали сотрудники ресторана.

Как уточнило издание, Кологривый начал приставать к официантке, которая уже закрыла смену. По его информации, актер лег на колени к девушке и начал склонять ее к близости, однако работница заведения оказала сопротивление, после чего тот укусил ее за ногу. Издание также отметило, что звезда «Слова пацана» заламывал руки официантке.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Агент Никиты Кологривого в беседе с NEWS.ru подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по соглашению сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ.

«Я могу сказать, что конфликт был улажен по соглашению сторон. Он извинился перед всеми. Никакого укуса, конечно же, не было. Это опять раздутая СМИ информация», — заявила она.

Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен конфликт в ресторане в Новосибирске. Произошедшее засняли камеры наблюдения. На опубликованных кадрах видно, что артист неоднократно вступает в драки с посетителями и сотрудниками заведения.

Актера удалось остановить от разгрома ресторана двум мужчинам. На кадрах также видно, как Кологривый скидывает вещи девушки-официанта со стола и снимает футболку, чтобы продолжить драку.

В итоге полицейские задержали актера в холле отеля. Двое сотрудников правоохранительных органов узнали у работников гостиницы Grand Autograph Hotel, в каком номере проживает артист, и собирались поехать на лифте на нужный этаж, но в этот момент звезда «Слова пацана» спускался в лобби. Его увезли на допрос в Центральный отдел полиции.

Telegram-канал Mash сообщил, что Кологривому грозит штраф до 1000 рублей за дебош. По информации канала, в настоящий момент решается вопрос о привлечении актера к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ. Как утверждают авторы, максимальное наказание по статье о мелком хулиганстве — это административный арест до 15 суток, но артист, вероятно, отделается штрафом в размере 1000 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

Депутат новосибирского городского совета Ростислав Антонов заявил, что Кологривому следует отправиться в зону СВО после скандала в баре. По его словам, актеру нужно последовать примеру артистов, участвовавших в боях в годы Великой Отечественной войны. Он также добавил, что подобные конфликтные инциденты со срыванием футболок в баре не являются тем, что хотят видеть жители Новосибирска от своего кумира.

«Не так давно Никита обратился к бойцам СВО, поблагодарив солдат за то, что они занимают „его место“. Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной войны многие актеры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу», — сказал он.

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