Лидер африканской страны заявил о десятилетиях дружеских отношений с РФ Президент Сассу-Нгессо: Конго и РФ поддерживают дружеские отношения уже 60 лет

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Дружеские отношения между Россией и Демократической Республикой Конго поддерживались на протяжении 60 лет, заявил президент африканской страны Дени Сассу-Нгессо на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Он выразил надежду, что и следующие 60 лет государства будут тесно сотрудничать, передает ТАСС.

Действительно, Россия и Конго поддерживают дружеские отношения, отношения солидарности вот уже в течение 60 лет, — сказал Сассу-Нгессо.

По его словам, он и другие члены делегации прибыли в столицу РФ не только для того, чтобы отметить 60-летний юбилей установления дипотношений двух стран. Конго также намерена выйти на новый уровень партнерства и заложить основу для прочного сотрудничества на следующие 60 лет, подчеркнул африканский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденом Почета Дени Сассу-Нгессо, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Отмечается, что он удостоен награды «за большой вклад в развитие и укрепление отношений между Российской Федерацией и Республикой Конго». Глава центральноафриканского государства находится в Москве с официальным визитом.