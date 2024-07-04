«Либо с перепугу, либо по требованию»: в ДНР сообщили об усилении ВСУ Гагин: ВСУ нарастили силы на фоне успехов российской армии

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины на фоне успехов российских войск нарастили силы на двух направлениях, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Так, усиление противника произошло в районах Волчанска и Часова Яра. По словам Гагина, ВСУ приняли такое решение «либо с перепугу, либо по требованию» США.

После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих «хозяев» из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях. У них стоит задача удержать любой ценой тот же Волчанск, — заявил Гагин.

При этом командование ВСУ бросает на передовую неподготовленных мобилизованных солдат, добавил он. По словам Гагина, точно так же Киев делал при неудавшемся наступлении летом прошлого года.

До этого советник главы ДНР назвал серьезным тактическим успехом взятие под контроль ВС России микрорайона «Новый» в Часовом Яре. По его словам, это открывает возможности для дальнейшего движения в городе и говорит о проломе защиты Вооруженных сил Украины.

Российские бойцы взяли под контроль район «Новый» в городе Часов Яр в ДНР 3 июля. Операцию провели военные Южной группировки войск. Кроме того, бойцы ВС РФ улучшили положение по переднему краю.