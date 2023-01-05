Летящий из Москвы в Челябинск Boeing подал сигнал бедствия

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс из московского аэропорта Шереметьево в Челябинск, подал сигнал бедствия примерно через полтора часа после взлета и начал снижение, сообщили ТАСС в авиационных службах. Согласно информации источника, в данный момент борт осуществляет разворот в направлении Уфы. Воздушное судно осуществит посадку приблизительно через 20 минут.

Самолет Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из аэропорта Шереметьево в Челябинск, почти через 1,5 часа после вылета подал сигнал бедствия. Затем он начал снижение, — говорится в сообщении.

Ранее неподалеку от деревни Моньясово в Рязанской области пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.

В марте этого года Boeing 737 с пассажирами на борту, следовавший из Москвы, подал сигнал бедствия перед посадкой в Екатеринбурге. После того как командир экипажа сообщил о нештатной ситуации, самолет пошел на снижение.