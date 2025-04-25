Лето всё. С +20 до -1, снег, заморозки: как изменился прогноз погоды на май

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Погода в мае 2025 года еще не раз удивит россиян. Резкое похолодание омрачит праздничные дни в начале месяца. Как ожидается, на смену аномальному апрельскому теплу придут значительное понижение температуры и осадки. Какие еще сюрпризы может принести небесная канцелярия — в материале NEWS.ru.

Какая погода ожидается на майские праздники

В российской столице в начале мая прогнозируется похолодание, сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в первой декаде месяца будет стоять нежаркая погода, однако большого количества осадков не ожидается.

«В Москве средняя месячная температура воздуха в мае повышается до +13–14 градусов, а количество осадков составляет 60–65 мм. С вероятностью около 90% в мае сохранится положительная аномалия температуры воздуха в пределах +1–1,5 градуса. По количеству осадков вероятность нормы — около 50%. Причем в первую неделю мая может выпасть более 20% от месячной нормы. По прогнозам, вторая неделя месяца начнется с роста атмосферного давления, давая надежду на хорошую погоду в День Победы», — рассказала она.

По данным сервиса Gismeteo, 1 мая в столице столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов. 2 числа немного потеплеет — до +15, однако станет пасмурно, начнутся осадки. 3–4 мая, по прогнозам синоптиков, Москву накроют интенсивные ливни.

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В канун Дня Победы в Центральной России потеплеет до +19–20 градусов. 9 мая ожидаются сильные дожди.

Согласно прогнозу Meteovesti.ru, к 28 апреля ночные температуры упадут до нуля. Днем 1 мая температура воздуха не поднимется выше 12 градусов. Только с 2 мая в Москве заметно потеплеет. С 1 по 4 мая прогнозируются прохладные ночи — не выше плюс 4 градусов. Днем воздух будет разогреваться до +17 градусов. Вероятность дождей весьма высока.

Ждать ли заморозков и снега в мае

В первые майские праздники может случиться довольно выраженное похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, начнет ощутимо холодать в преддверии 1 мая, когда столбик термометра днем не поднимется выше 6–8 градусов тепла. При этом ночью ожидаются заморозки.

Шувалов также прогнозирует осадки в виде мокрого снега. «Они не будут лежать долго на земле, практически сразу начнут таять, но все-таки такой небольшой привет от зимы мы в любом случае получим», — отметил он. Таким образом, первый майский день, скорее всего, не будет комфортным.

Согласно прогнозу синоптика, сильные и продолжительные осадки выпадут 4–6 мая. После этого погода начнет постепенно улучшаться, говорит Шувалов.

Метеоролог Александр Ильин в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что почти летняя погода, установившаяся в Москве, скоро закончится. По его словам, на смену солнечным дням придет холод — местами возможны заморозки и ночные снегопады.

«Такое похолодание периодически случается в первой декаде мая. Удивляться этому не стоит. Произойдет оно и в этом году», — указал синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец утверждает, что заморозки вернутся в Центральную Россию в канун майских праздников.

«В результате арктического вторжения линия нулевой температуры пройдет через юг Брянщины и Орловщины, север Липецкой и Тамбовской областей, Рязанскую и Нижегородскую области, Марий Эл и Удмуртию. Южнее этой изотермы сохранится плюс, севернее — возможны заморозки», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее он отмечал, что на первые майские праздники в Центральной России ожидается прохладная погода. Количество осадков может превысить норму на 20%. В Москве по ночам температура воздуха не будет подниматься выше +2–7 градусов, а днем она достигнет всего плюс 10–15.

Придет ли в мае устойчивое тепло

По данным метеорологического сервиса GoodMeteo, почти летнее тепло начнет устанавливаться в российской столице в середине мая. С этих чисел воздух в московском регионе будет прогреваться до 18–22 градусов. Прогнозируются слабые осадки, преимущественно ожидается ясная и солнечная погода.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в Московской области в следующем месяце будет комфортная температура — до 20 градусов тепла. Однако, по оценкам синоптиков, в России май может оказаться далеко не самым жарким по сравнению с предыдущими периодами.

Как пережить погодные качели в мае

Перепады температур повторятся в течение последнего весеннего месяца. Чтобы облегчить плохое самочувствие при метеочувствительности, нужно следить за режимом сна и прогнозом погоды, сказала ранее невролог Екатерина Демьяновская. По ее словам, возможны симптомы ухудшения здоровья — ощущение давления в голове, тупая или пульсирующая головная боль, раздражение от звуков, светобоязнь и тошнота.

Невролог отметила, что метеочувствительность возникает из-за реакции сосудов мозга на изменения погоды. Демьяновская посоветовала исключить продукты-триггеры — сыр, шоколад, кофе, а также избегать стресса и переутомления.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Член Союза педиатров России невролог Дмитрий Малых в разговоре с NEWS.ru порекомендовал следить за прогнозом погоды и не ошибаться в выборе одежды и обуви, чтобы избежать переохлаждения.

«Также важно соблюдать правильный режим питания с оптимальным балансом белков, жиров и углеводов. Стоит сохранять высокую двигательную активность, несмотря на изменения климата. В холодную погоду необходимо отдавать предпочтение физическим упражнениям в домашних условиях или в спортивном зале. В хорошую погоду есть прекрасная возможность заниматься спортом на улице, этим нужно пользоваться», — пояснил специалист.

Он также посоветовал уделять больше времени тому, что приносит удовольствие. «Это может быть театр, время с семьей или выходные за городом на природе», — сказал Малых.

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