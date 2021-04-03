Летняя засуха может угрожать ряду регионов РФ

https://static.news.ru/photo/7cd3d0ce-9579-11eb-b8ed-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Регионы Южного, Северо-Кавказского федеральных округов и юга Черноземья могут пострадать от засухи летом. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пока что в отдельных регионах именно Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Крым туда входит, именно в этих регионах (возможна засуха. — NEWS.ru). Ещё может быть самый-самый юг Центрального Черноземья: Воронежская, Тамбовская области, — цитирует его ТАСС.

Таким образом Вильфанд ответил на вопрос, какие из российских регионов могут пострадать от засухи. Он добавил, что риски летней засухи в данных регионах сформировались из-за дефицита продуктивной влаги в почве. При этом в остальных регионах России ситуация будет нормальной.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео ТВ» Александр Шувалов заявил, что глобальное потепление на пять градусов станет критическим для мира. Специалист отметил, что у России есть отдельный повод для опасений.

По словам Шувалова, россияне уже в 2021 году смогут ощутить негативные последствия изменений климата. В частности, ожидается увеличение количества осадков на севере страны, а на юге возрастёт риск засух, писал NEWS.ru.