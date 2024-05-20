Летевшая на похороны россиянка устроила истерику на борту самолета На рейсе Москва — Уфа летевшая на похороны девушка кричала и плакала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирка рейса Москва (Шереметьево) — Уфа устроила истерику на борту самолета, сообщает GOROBZOR со ссылкой на пассажира. Девушка плакала и кричала. Известно, что она летела в Башкирию на похороны. Рейс вылетел из Москвы в 23:55 мск 19 мая.

Она начала кричать: «Я тебя ненавижу, я хочу убить тебя». Практически все оставшееся время полета она рыдала. Успокоилась только спустя недолгое время с начала снижения, — рассказал очевидец.

Уточняется, что перед полетом девушка выпила успокоительное, но позже запила его алкоголем. Успокоить ее удалось примерно на пять — семь минут. Только при снижении лайнера она успокоилась. На посадочной площадке ее ждала бригада скорой помощи.

Ранее доктор медицинских наук Жанна Гарданова рекомендовала при панической атаке в самолете переключиться на любой внешний компонент и отвлечься. По ее словам, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой. Кроме того, Гарданова посоветовала переключить внимание на процесс глотания и съесть корочку хлеба или сухарик. По ее словам, при применении этих методов физиологически включается определенный рефлекс и снижается частота сердцебиения.