Пилот ВСУ сбежал в Россию: новости СВО к вечеру 18 ноября Старший офицер Военно-воздушных сил Украины перешел на сторону России

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что старший офицер Военно-воздушных сил Украины перелетел на сторону России. По его данным, командир авиационного звена, вероятно, прибыл на российскую территорию на своей боевой машине.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 17 ноября, читайте в материале NEWS.ru

В Одесской области повреждена нефтебаза при обстреле

Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила, что в Одесской области были повреждены нефтебаза и электросети. В ведомстве подтвердили сообщения муниципальных властей об атаке на инфраструктурные объекты.

Ранее о повреждении объекта энергетической инфраструктуры сообщал глава общественного совета при одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его данным, на территории объекта возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Как пояснил Братчук, повреждения получило административное здание. Один человек пострадал, он госпитализирован. Воздушная тревога в ночь на 18 ноября звучала в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях.

Российские бойцы ударили по аэродрому ВСУ

В Минобороны России сообщили, что российские военные нанесли удар по украинскому аэродрому Лозоватка в Днепропетровской области. По данным ведомства, ВС РФ уничтожили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также еще два арсенала с оружием в Киевской и Житомирской областях.

Подразделения группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России поразили на Херсонском направлении две лодки ВСУ, зенитную установку ЗУ-23-2 и скопление украинских военных в районе села Крынки. В островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ, на Каховском направлении — минометный расчет и боекомплект.

Фото: МО РФ

ВСУ обстреляли Белгородскую область 50 раз

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию региона около 50 раз. По его словам обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник ВСУ над территорией региона. По его словам, местные жители не пострадали. Позже Минобороны РФ заявило о пресечении попытки ВСУ нанести удар по объектам в Брянской области БПЛА самолетного типа. Дрон уничтожили системы ПВО РФ.

Военные ВС России призвали украинских солдат сложить оружие

Российские военные из группировки «Днепр» стали разбрасывать листовки на Херсонском направлении c призывом к солдатам ВСУ сдаться. Листовки сбрасываются со специально оборудованных беспилотников.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин до этого рассказал, что украинские солдаты могут остановить военные действия и вернуться живыми домой, если начнут сдаваться российской армии. Он добавил, что украинцам следует прекратить погибать зря.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитик ЦРУ заявил об оромных потерях ВСУ

Аналитик ЦРУ Ларри Джонсон расскзал, что российские военные наносят Вооруженным силам Украины огромные потери. По его словам, Киеву уже почти невозможно восполнить потери в рядах ВСУ и ситуация будет только ухудшаться. Он добавил, что украинские власти вынуждены брать непригодных в свою армию, а их количество тоже ограничено.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что президент Украины Владимир Зеленский потеряет свой пост к началу 2025 года. Также к этому времени завершится конфликт с Россией, все будут говорить о победе Москвы над Киевом и о денацификации страны, считает он.

Он добавил, что украинские войска держат в резерве поставленные западными станами танки, опасаясь, что они будут уничтожены подразделениями ВС России. По его словам, использование американских Abrams равносильно самоубийству из-за погодных условий и низких навыков украинских танкистов.

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