Летчик сравнил китайский истребитель пятого поколения с советским МиГ-1.44 Летчик Попов назвал китайский истребитель J-20 клоном советского МиГ-1.44

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

«Проект 1.42», построенный в Авиационном научно-промышленном комплексе «МиГ» имени А. И. Микояна, 1999 год

Истребитель пятого поколения J-20, стоящий на вооружении ВВС КНР, — это клон советского самолета МиГ-1.44, доработанный «китайским напильником», заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, в китайской машине фактически нет ничего особо уникального.

Китайцы молодцы, что довели эту машину до массового производства, — у нас эти проекты были только на стадии образцов. Но это говорит о том, что у нас еще есть заделы, о которых мы просто пока молчим, — отметил эксперт.

Он добавил, что разработчикам истребителя пятого поколения МиГ-1.44, проект которого так и не был реализован, удалось опередить свое время.

Уникальность этого проекта была в том, что мы заглянули из прошлого века в настоящее, — а это было еще тогда, 35–40 лет назад. Представьте, какие результаты бы мы получили, если бы реализовали все в то время. Но политические моменты оказали негативное влияние на развитие нашей экономики и ВПК — в особенности авиационной промышленности, — подчеркнул Попов.

Ранее американское издание 19FortyFive написало, что Китай мог использовать «отмененный» советский проект самолета МиГ-1.44 для создания собственного истребителя пятого поколения J-20. Работа над МиГом началась в ОКБ имени А. И. Микояна в конце холодной войны в ответ на американскую программу Advanced Tactical Fighter. Однако в итоге его реализация была свернута после распада СССР из-за проблем с финансированием.