Летчик оценил шансы России полностью защититься от атак украинских дронов Летчик Попов: невозможно обеспечить полную защиту России от украинских беспилотников

Фото: Efrem Lukatsky/AP/TASS

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат UJ-22 Airborne

Обеспечить полную защиту России от украинских беспилотников на данный момент практически невозможно, заявил в беседе с Pravda.Ru летчик Владимир Попов. При этом решать создавшуюся проблему нужно в любом случае, подчеркнул эксперт. Для этого следует ориентироваться на дальнейшие акции ВСУ с дронами и работать на уровне отдельных регионов и стратегических направлений.

Считаю, что даже поднимать этот вопрос о гарантированном заслоне беспилотникам на сегодняшний день практически невозможно. Но дело другое, что заниматься этими проблемными вопросами необходимо в той или иной степени <...> Это всё можно делать в зависимости от угроз, которые исходят с территории сопредельного государства, — заключил Попов.

Летчик уверен, что проблему украинских беспилотников можно решать только по мере дальнейшего развития событий. Это связано с тем, что дроны ВСУ работают на разной высоте, в разных диапозонах и выполняя разные задачи, поэтому способы противодействия могут отличаться в зависимости от ситуации.

Глава СК ведомства Александр Бастрыкин ранее поручил провести расследование всех обстоятельств попыток Украины применить беспилотники для атак на объекты гражданской и инженерной инфраструктуры в Подмосковье, на Кубани и в Республике Адыгея. На месте обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают следователи и следователи-криминалисты ведомства.