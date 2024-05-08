Летчик назвал идеальную погоду для воздушной части парада Победы Летчик Попов: для воздушной части парада Победы должна быть видимость 8–10 км

Фото: Иванко Игорь /Агентство «Москва»

Пролет авиации в рамках репетиции воздушной части парада Победы

Для проведения воздушной части парада Победы прежде всего необходима хорошая видимость — 8–10 км как минимум, а облака должны быть в 700–800 метрах над землей, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. По его словам, также важным фактором станет ветер при взлете и посадке. Попов объяснил, что он должен быть не более 15 м/с, но обычно пилоты делают ограничения до 10–12 м/с.

В первую очередь должна быть хорошая видимость — 8–10 км как минимум. Самолеты будут проходить минимум на высоте 300 метров, ниже нельзя. Летчики будут держать высоту 300–500 метров в зависимости от метеоусловий, и где-то в 700–800 метрах над землей должны быть облака, а пилоты обычно берут до 1000 метров, чтобы не было провисаний облаков ниже установленных норм. Если еще возникнут очаговые осадки, ухудшится видимость до 3–4 км, то их надо обходить, если есть такая возможность, потому что строем пройти через них опасно, — отметил Попов.

Летчик добавил, что ветер не должен быть порывистым. Кроме того, воздушный парад могут отменить в случае большой турбулентности воздушных масс.

Воздушную часть парада отменят, если будут сложные погодные условия, как это было в прошлом году. Прежде всего это связано с безопасной организацией полетов, это рискованный процесс. Делается контрольный полет за час-полтора до вылета основной группы. На аэродроме выполняется разведка погоды, и принимается решение о проведении полета или его отмене, — подытожил Попов.

Ранее Попов рассказал, что воздушную часть парада Победы в Москве, кроме Красной площади, лучше смотреть на Тверской улице. Он отметил, что боевые машины отлично видны с Ленинградского проспекта.