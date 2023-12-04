Летчик-испытатель рассказал, каким должен быть новый сверхзвуковой лайнер Летчик Кондауров: России нужно наладить производство топлива для самолетов

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России нужно наладить производство авиатоплива для сверхзвуковых лайнеров, сообщил NEWS.ru летчик-испытатель, герой Советского Союза Владимир Кондауров. По его словам, сверхзвуковые самолеты смогут летать на расстоянии восьми-десяти тысяч километров.

Для того чтобы гражданские авиаперевозки на сверхзвуковых лайнерах снова вернулись на рынок, необходимо решить несколько проблем. Главная — это большой расход топлива. Авиакеросин, который будут использовать для сверхзвуковых лайнеров более дорогой, также он требует дополнительной очистки. Сейчас появилась возможность создавать новые двигатели, более экономичного, или возможно даже на другом топливе, — сказал он.

Ранее летчик Кондауров предположил, что в 2024 году в России представят первый образец новейшего стратегического ракетоносца пятого поколения. На данный момент в РФ также производятся модернизированные Ту-160 и оснащаются современной электроникой самолеты Ту-95.

До этого военный обозреватель Алексей Суконкин отмечал, что в результате модернизации российские стратегические бомбардировщики Ту-95 станут нести в два раза больше крылатых ракет: 20 вместо 8–10. Он не исключил, что Ту-95 оснастят установками барабанного типа внутри фюзеляжа.