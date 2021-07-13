Летальность от COVID в Москве составила 3,88%

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что летальность от COVID-19 в столице на 1 июля составила 3,88%.

Летальность от коронавируса в Москве на 1 июля 2021 года составляет 2,78%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, или 3,88%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания, — говорится на сайте ведомства.

По их данным, смертность в мегаполисе в июне выросла на 24% по сравнению аналогичным периодом прошлого года. В этом месяце зафиксирован 16 271 случай смерти. Получается, что рост смертности по отношению к июню 2020 года составил 3145 случаев.

В России за минувшие сутки скончались 780 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Всего жертвами инфекции в стране стали 144 492 человека.

Ранее сообщалось, что заслуженный врач РФ Владимир Круглый предложил давать инвалидность всем переболевшим коронавирусом с осложнениями. По его словам, от этих последствий должны лечить по программе реабилитации, утверждённой Минздравом.