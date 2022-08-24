Лесной пожар в 20 километрах к востоку от Москвы попал на видео

Фото: МЧС России

В 20 километрах к востоку от Москвы замечен лесной пожар, сообщает Telegram-канал Shot. Высокий столб дыма от огня поднимается на несколько десятков метров возле села Бисерово в Ногинском районе.

Подписчики сообщают, что в 20 километрах к востоку от Москвы — лесной пожар. Столб дыма заметили близ села Бисерово в Ногинском районе, — говорится в сообщении.

Снятые очевидцами кадры с бушующим пожаром появились в Сети. На записи можно наблюдать, как горят деревья и как в поле начинает полыхать трава.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил главе кабмина Михаилу Мишустину посетить регионы, где бушуют лесные пожары. Также в пострадавшие от пожаров области отправятся мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Также Путин заявил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Глава государства призвал привлекать больше ресурсов для локализации возгораний. При этом он отметил, что общая площадь очагов в 2022 году почти в три раза меньше, чем в прошлом.