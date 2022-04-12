Леонтьев: победа России на Украине будет для Запада катастрофой

Вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев назвал главную задачу англосаксов: не допустить победы России на Украине. Это будет для них катастрофой, считает он. Он также утверждает, что «высосав» все соки из Европы, они возьмутся за наиболее слабых представителей своего лагеря — канадцев и австралийцев, пишет ИА SM-News.

Главное для них не допустить нашей победы. Победа определяется параметрами, которые поставил наш президент и подтвердил министр обороны, что все цели, поставленные перед спецоперацией, будут достигнуты. Это и есть победа. Каким образом они будут достигнуты?! Это вопрос стратегии и тактики. Вопрос специалистов и так далее. Важно, чтобы они были достигнуты, — отметил Леонтьев.

По его словам, англосаксонский мир разжигает конфликт на Украине ради экономических, политических и финансовых дивидендов. Ограбив европейцев, он возьмётся за наиболее слабых представителей своего лагеря. Так, например, как считает Леонтьев, под раздачу попадёт даже Канада, поскольку она находится «под рукой». Последней будет Австралия, а про Новую Зеландию вообще просто могут забыть, пояснил он.

Ранее правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад высказал мнение, что военная спецоперация РФ на Украине может завершиться ко Дню Победы, «чтобы 9 мая можно было провести Парад Победы в Киеве». Он также выступил за идею присоединения ЛНР и ДНР к России и выразил уверенность, что президент Владимир Путин «доведёт начатое до конца».