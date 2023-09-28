Леонид Федун начал распродавать свое имущество в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Федун

Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший владелец футбольного клуба «Спартак», российский предприниматель Леонид Федун начал распродавать свое имущество в РФ. По информации канала, цены на недвижимость миллиардера «несколько занижены».

Так, квартира Федуна в переулках Арбата продается за 150 млн рублей, говорится в публикации. Она находится в недавно отреставрированном памятнике архитектуры в самом центре Москвы. Долгое время там жила семья миллиардера. По информации канала, апартаменты дорого меблированы, предусмотрена круглосуточная охрана и закрытый частный двор.

Также продается стальная моторная яхта Sparta, сообщает SHOT. На нее выставлена цена €99 млн. По информации канала, ее построили специально для Федуна в Нидерландах. Судно оборудовано пейзажным бассейном, овальным джакузи, баром, сауной, гаражом под лимузин, а все палубы соединяет стеклянный лифт.

Федун покинул пост председателя совета директоров «Спартака» в прошлом году. Управление командой перешло вице-президенту и владельцу акций ЛУКОЙЛа Александру Матыцину. Также компания выкупила принадлежавший миллиардеру стадион «Открытие Банк Арена». Сумма сделки составила $90-100 млн.