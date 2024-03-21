Лейтенант Красной армии участвовал в казни жителей Хатыни в 1943 году Историк Вилков: в убийстве жителей Хатыни участвовал лейтенант Красной армии

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Сожженная фашистами белорусская деревня

В карательной акции нацистов, уничтоживших 149 жителей белорусской деревни Хатынь в 1943 году, участвовал бывший лейтенант Красной армии Григорий Васюра, рассказал NEWS.ru редактор «Журнала российских и восточноевропейских исторических исследований» Максим Вилков. По его словам, Васюра добровольно сдался в плен в первые дни войны.

Григорий Васюра был советским лейтенантом артиллерии, который добровольно перешел на сторону немцев после попадания в плен. Судя по всему, сдался он сам уже 28 июня 1941 года. В инициативном порядке пошел на сотрудничество с немцами и прошел подготовку в школе пропагандистов, — рассказал собеседник NEWS.ru.

После этого, по словам Вилкова, Васюра был направлен в формирующийся 118-й шуцманшафт — батальон вермахта, который и уничтожал Хатынь. Собеседник NEWS.ru добавил, что, по свидетельствам коллаборантов и немецкого руководства, Васюра был фактическим руководителем этого батальона и непосредственно организовывал его деятельность.

Ранее стало известно, что Россия потребовала от Германии официально признать актами геноцида народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха. В соответствующей ноте было указано на «аморальную» логику Германии, которая «десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима».