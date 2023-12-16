Легойда оценил объявление патриарха Кирилла в розыск на Украине Легойда назвал нелепым объявление на Украине в розыск патриарха Кирилла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал предсказуемым и нелепым объявление МВД Украины в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он отметил, что отец и дед патриарха также преследовались за веру и потому «наследникам богоборцев» его не напугать.

Украинские спецслужбы объявили в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп. Беззаконие и попытки запугивания верующих стали обыкновенным способом деятельности этой репрессивной машины, от рук которой пострадали многие невинные чада церкви на Украине. Это признано не только многими международными организациями, но даже и многими оппозиционными деятелями в США, — написал Легойда в личном Telegram-канале.

Он добавил, что «обвинить» патриарха можно исключительно в его последовательной позиции по защите «канонической церкви на Украине». По словам Легойды, «осуждение и обличение раскола» является долгом предстоятеля РПЦ «перед Богом и людьми».

В ноябре Служба безопасности Украины выдвинула в отношении патриарха Кирилла обвинения сразу по нескольким статьям. По данным СБУ, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и одним из первых поддержал спецоперацию ВС РФ.

15 декабря стало известно, что предстоятеля РПЦ объявили в розыск на Украине. По данным МВД страны, он «скрывается от досудебного расследования». Также на Украине патриарху Кириллу уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В случае появления на территории страны предстоятель РПЦ будет отправлен в СИЗО.