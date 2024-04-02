Адмирал Александр Моисеев, назначенный на пост главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, получил звезду Героя России, выполнив нетривиальную боевую задачу во время распада СССР, заявил военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGozno. Журналист не уточнил, о какой операции идет речь, но отметил, что считает офицера-подводника легендарной личностью. Он также отметил, что ему лично довелось пообщаться с адмиралом.

Из личного общения также сделал вывод, что адмиралу Моисееву не пофиг на то, чем живут бойцы на передовой, — он зачитывал нам выдержки фронтовых авторов, которые повествовали о нелегком быте бойцов Северного флота, краски присутствовали самые пестрые: от черного до белого, разумеется, включая все остальные оттенки, — написал военкор.

Пегов выразил надежду, что Моисеев на должности главкома ВМФ продолжит проявлять чуткость по отношению к подчиненным, невзирая на суровые приказы. По его словам, адмиралу по силам выполнить непростые задачи, которые государство возлагает на российский флот.

О назначении Моисеева на пост главкома ВМФ России ранее сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Последний месяц адмирал был временно исполняющим обязанности на этой должности. До этого адмирал являлся командующим Северным флотом.

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