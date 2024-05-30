Легендарный истребитель Су-47 «Беркут»: что его погубило?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Су-47 «Беркут»

В конце 90-х годов многие авиационные специалисты верили, что Россия станет первой страной в мире, которая получит истребитель с крылом обратной стреловидности. Во многих журналах публиковались изображения экспериментального самолета ОКБ Сухого С-37, а на авиашоу МАКС-1999 его показали зрителям.

Причем в конце 90-х самолет даже сменил имя с С-37 на Су-47 «Беркут». А это означало, что он близок к серийному производству. Но «Беркут» так и остался выпущен в единственном экземпляре как сугубо экспериментальный самолет.

Почему так произошло?

Ответ на этот вопрос может дать внешность самолета, глядя на которую даже не специалист поймет, что это не стелс-истребитель. Су-47 за счет своего крыла с обратной стреловидностью выглядел футуристично, но не имел характерных граненых форм, призванных снизить радиолокационную заметность самолета. А снижение видимости в радиолокационном и инфракрасном диапазонах является непременным условием при разработке истребителей пятого поколения.

В начале 80-х годов в СССР начали задумываться над тем, какие самолеты должны прийти на смену МиГ-29 и Су-27. Тогда оба конструкторских бюро убедили советское военное руководство, что их самолеты имеют большой модернизационный потенциал и вопрос о преемниках встанет еще не скоро. Так оно впоследствии и оказалось, достаточно посмотреть на количество модификаций Су-27.

Тем не менее ОКБ Микояна и Сухого не собирались сидеть сложа руки и работали над перспективными истребителями. Все это привело к тому, что к началу 90-х годов появилась концепция С-37, хотя даже его разработчики не были до конца уверены, что идут правильным путем.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Экспериментальный одноместный самолет Су-47 с крылом обратной стреловидности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском

Несмотря на то что у крыла обратной стреловидности были свои плюсы — улучшение взлетно-посадочных характеристик и маневренности на малых скоростях, — существовали и минусы. На больших скоростях крыло имело свойство «скручиваться» и разрушаться, росло лобовое сопротивление и ухудшалась устойчивость. Инженеры ОКБ Сухого после долгих экспериментов и доработок смогли решить большую часть проблем. Так, крыло на 90% состояло из композитных материалов!

Справились даже без денег

С-37 весил 19 500 кг, на долю композитных материалов приходилось 13% массы самолета. Если верить расчетным характеристикам, то будущий Су-47 «Беркут» должен был развивать скорость 2200 км/ч, иметь потолок 18 тысяч метров и обладать такими инновациями, как внутренний отсек вооружения и изогнутые воздуховоды двигателей — они снижали радиолокационную заметность самолета.

В целом все выглядело неплохо, но практически в то же самое время к полетам приступил предсерийный американский истребитель F-22 Raptor. И сразу стало ясно, как должен выглядеть истребитель пятого поколения. Американцам удалось создать по-настоящему этапный самолет, определивший развитие истребительной авиации на десятилетия вперед. И хотя сейчас в США не очень любят F-22 из-за очень большой стоимости и сложности его эксплуатации, однако долгое время F-22 рассматривали чуть ли не как стратегическое оружие, сделали его «невыездным» и запретили поставки даже ближайшим союзникам.

Но если в США на разработку F-22 потратили умопомрачительные $68 млрд, то в постсоветской России финансирование ВПК было сильно сокращено, поэтому денег на программу Су-47 практически не выделялось. Но даже в таких условиях ОКБ Сухого смогло практически довести до стадии серийного производства уникальный истребитель.

Фото: Роман Денисов/Russian Look/Global Look Press

Основа для Су-57

Более того, многие разработки, примененные на Су-47, не пропали даром. Например, внутренний отсек вооружения для будущего Су-57 испытывался именно на этом самолете. Однако при всех плюсах «Беркута» было ясно, что, будучи истребителем четвертого поколения, он не стал бы для российских ВВС этапным самолетом и совершенно точно не имел бы кардинального превосходства над Су-27, не говоря уж о Су-35.

Вот почему Су-47 так и остался демонстратором технологий. И именно демонстрация технологий позволила ОКБ Сухого получить из госбюджета средства на разработку Т-50 (Су-57), когда в России, наконец, перестали смотреть на собственную «оборонку» как на что-то зря пожирающее деньги.

Поэтому можно сказать, что «Беркут», в какой-то мере, дал путевку в жизнь Су-57.

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