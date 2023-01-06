Ледяная глыба упала на припаркованный Aurus в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидец в Москве снял на видео последствия падения ледяной глыбы на машину марки Aurus. Кадрами поделился телеканал РЕН ТВ. По его словам, падение льда сильно повредило крышу и заднее стекло дорогостоящего автомобиля. Стоимость Aurus составляет около 40 млн рублей.

Крыша в хлам, заднее стекло в хлам, — так прокомментировал увиденное автор видеозаписи.

28 ноября на заводе в Елабуге началось серийное производство российского внедорожника класса люкс Aurus Komendant. Доля отечественных комплектующих в нем достигла 70%, включая все основные узлы автомобиля, силовую установку, трансмиссию, электронику, интерьерные и декоративные решения.

В Москве ранее прошла презентация российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Отмечалось, что новинка отечественной марки построена на той же единой модульной платформе, что и другие модели. Komendant относится к сегменту полноразмерных SUV, автомобиль оснащен V-образным двигателем общей мощностью 598 лошадиных сил. Стартовая стоимость новинки — 33,7 млн рублей, а продажи стартуют в первом квартале 2023 года.