ЛДПР внесёт в ГД проект об амнистии за административные нарушения ПДД Депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму проект об амнистии за административные нарушения ПДД

Проект постановления об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения намерены внести в Госдума депутаты от ЛДПР. Текст инициативы в своём Telegram-канале выложил один из авторов проекта, руководитель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Из проекта документа следует, в частности, что под амнистию могут попасть практически все предусмотренные главй 12 КоАП "административнеы поручения в области дорожного движения.

Исключения стсавят пункты об управлении автомобием в нетрезвом виде, передаче управления лицы, находящемуся в стадии опьянения и отказ от медосвидетельствования. По мнению авторов законопроекта, их предложения помогут поддержать росийских водтелей во время санкций и сохранят им деньги..

Ранее сообщалось, что ГИБДД перестанет привлекать водителейк ответственности в связи с незначительными нарушениями и сосредоточаться на тех, кто несет настоящую опасность - например, на пьяных за рублем. К малозначительным относят те нарушения, при которых роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляют существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.