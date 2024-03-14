ЛДПР предложила изменить налог на профессиональный доход ЛДПР предложила увеличить предел доходов самозанятых до 3,4 млн рублей

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Партия ЛДПР предложила внести изменения в четвертую статью закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“». В пояснительной записке к документу, с которым ознакомился NEWS.ru, сказано, что применять специальный налоговый режим следует к лицам, которые имеют годовой доход не превышающий 2,4 млн рублей.

Норма не менялась с 1 января 2019 года, с тех пор выросли цены, увеличилась инфляция, и у многих самозанятых доход стал превышать установленный максимальный предел. Поэтому, по мнению авторов законопроекта, его следует увеличить до 3,4 млн рублей.

Как заявил NEWS.ru председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, к концу прошлого года число самозанятых в России выросло до 10 млн человек, и их количество постоянно растет. Политик подчеркнул, что для многих граждан специальный налоговый режим оказался очень удобной и простой для регистрации хозяйственной формой. Максимальный размер дохода в 2,4 млн рублей сделал ее особенно привлекательной.

Но рост цен на товары и услуги повысил обороты и, будем честными, многие перешли на «теневые схемы», чтобы налоговый режим сохранить. Предлагаем скорректировать предел годового дохода самозанятого, при котором может применяться специальный налоговый режим до 3,4 млн рублей. Самозанятые смогут спокойно работать, зарабатывать деньги для семьи и двигать креативную экономику страны, — объяснил Леонид Слуцкий.

В конце февраля депутат Госдумы Алексей Говырин перечислил законодательные ограничения на виды предпринимательской деятельности для самозанятых граждан. В частности, им нельзя торговать подакцизными товарами, перепродавать чужие товары и работать по агентским договорам.