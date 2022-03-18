«Москва не допустит»: Лавров выступил против передачи С-300 третьим странам

Советские и российские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны, сообщил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, передача С-300 из других государств на Украину будет незаконной, Москва не допустит подобных действий.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в ряде стран полагают, что они могут попросить системы ПРО у членов НАТО, которые владеют комплексами ещё советского производства.

Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя. И этот сертификат не разрешает направлять их в третьи страны, — сказал Лавров.

Как сообщалось, США 16 марта передали Украине по просьбе президента страны Владимира Зеленского мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. По словам высокопоставленного чиновника из американской администрации, они уже «находятся в пути».

Ранее Словакия обсудила с США возможное обновление оружия советского производства, включая ракетные системы C-300 и истребители МиГ-29. Власти Словакии выразили готовность предоставить оружие Украине, если США найдут замену для их страны.